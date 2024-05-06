الأمير ويليام وكيت ميدلتون يعيشان "جحيمًا"

أعربت مصممة أزياء أطفال كيت ميدلتون والأمير ويليام عن قلقها بشأن الزوجين، في الوقت الذي تتلقى فيه أميرة ويلز علاجًا من مرض السرطان.

وقالت أمايا أريتا، مصممة إطلالات الأمير جورج ، والأميرة شارلوت والأمير لويس، 6 سنوات، لصحيفة التليغراف "أنا حزينة في هذه اللحظة.. أعتقد أنهم يمرون بالجحيم. آمل أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية.. إنه أمر شخصي حقًّا".

ومنذ تصريحاتها تلك، أثارت أمايا أريتا العديد من التكهنات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أبدوا مخاوفهم من دخول مواجهة كيت لمخاطر صحية محتملة، خصوصًا أنها لم تكشف عن نوع السرطان الذي أصابها أو المرحلة التي شخصت بها.