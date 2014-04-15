إسرائيل تنشر صور أجمل 10 نساء في مصر

نشرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلية تقريراً مصوراً لأجمل 10 نساء يعشن على أرض النيل، مؤكدة أن مصر لازالت منبعاً للجمال رغم مرور السنين.

وقالت القناة في مستهل تقريرها: "الاعتقاد السائد هو أنه عندما غادر اليهود مصر شعروا بحزن شديد في قلوبهم لأنه ليس من السهل الرحيل عن المكان الذي عاشت فيه آنذاك أجمل نساء الكون. واليوم، ونحن نحتفل بعيد الفصح لسنة 2014، يسعدنا سماع أن الإثارة لم تغب عن مصر. إليكم أجمل جميلات مصر اللائي يجعلن الجارة الجنوبية(مصر) أكثر اشتعالاً وجمالاً".

وأوردت القناة الإسرائيلية 10 صور لجميلات مصر، ومعظمهن من المشاهير، وجاء ترتيبهم على النحو التالي:

1- الممثلة والعارضة المثيرة أروى جودة.

2- ملكة جمال مصر السابقة إلهام وجدي.

3- الفنانة الجميلة حنان ترك.

4- ملكة جمال مصر السابقة "يارا نعوم" زوجة نجم الأهلى عماد متعب.

5- الفنانة ذات الوجه البرئ نيلي كريم.

6- الإعلامية الراقية ذات الأصول اللبنانية مقدمة برنامج "حديث البلد" منى أبو حمزة.

7- النجمة المتألقة ذات الأنوثة الطاغية "هيفاء وهبي"

8- عارضة الأزياء أنايا هايس، وهي عارضة أزياء متالقة بأحد بيوت الموضة المصرية.

9- ملكة جمال مصر مريم جورج.

10- ملكة جمال مصر 2010 تارا عماد.

وعلى الرغم من أن هيفاء وهبي ومنى أبو حمزة لسنا مصريات إلا أن القناة الإسرائيلية اعتبرتهن كذلك نظراً لظهورهن وتألقهن بمصر فضلاً عن كونهن تعيشن على أرض مصر.