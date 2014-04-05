الأمير "هاري" يدخل القفص الذهبي

تشير كل الدلائل إلى أن العلاقة بين الأمير هاري وصديقته "غريسيدا بوناس" قد اتخذت طابعا رسميا، خصوصا بعد حضورها أخيرا حفل عشاء بضيافة العائلة الملكية.

وصرح مصدر مقرب من عائلة "بوناس" لموقع "دايلي ميل: "سينعقد مجلس عائلي للحديث حول حفل زواج مرتقب، وسيتم الإعلان عنه بأسرع مما يتوقع الناس".

وأكد احد أصدقاء العروسين: "هاري وغريسيدا سيتزوجان، إنها فقط مسالة وقت".

وتم دعوة الشابين لقضاء بعض الأيام في الإقامة الصيفية الملكية "بالمورال" في ارلاندا. فرصة لتلتقي العروس بالملكة اليزابيث الثانية، وهو تقليد لابد منه قبل أي زواج في العائلة الملكية، فقد سبق دعوة "كيت ميدلتون" وعائلتها إلى إقامة "بالمورال" في تشرين الأول/أكتوبر 2010، أي قبل زواجها من الأمير "ويليام" بشهر واحد فقط.