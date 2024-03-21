الجيش المغربي ينقذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين من الغرق

تدخلت فرق من القوات المسلحة الملكية في المغرب لإنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين من الغرق بعد جنوح قاربهم الذي كانوا على متنه في عرض البحر.

وقالت القوات المسلحة، في بيان لها، إن العناصر الأمنية المكلفة بمراقبة الساحل تدخلت على بعد 74 كيلومتراً شمال مدينة العيون لإنقاذ قارب جانح على متنه 55 مهاجراً غير شرعي ينحدرون من بلدان إفريقية.

وقدمت السلطات المغربية الإسعافات الأولية للمهاجرين غير الشرعيين، الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا عازمين على الوصول إلى جزر الكناري.

وأوضح بيان القوات المسلحة المغربية أنه تم تسليم من كانوا على متن المركب للدرك الملكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.