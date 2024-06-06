إدراج قصر جنيفر لوبيز وبن آفليك بموقع عقاري يؤكد أنباء انفصالهما

واشترت لوبيز (54 ​​عاما) وآفليك (51 عاما) المنزل الذي تبلغ مساحته 43 ألف قدم مربعة (4 آلاف متر مربع) نقدا مقابل 60.85 مليون دولار في مايو 2023، بعد 10 أشهر من عقد قرانهما في لاس فيغاس.

ويحتوي المنزل الضخم المبني حديثًا على 17 غرفة نوم، و30 حمامًا وموقفًا يتسع لـ 80 سيارة.

ووفقًا لـ Zillow، فإن المنزل مزود أيضًا بـ"مجمع رياضي داخلي فريد من نوعه" مع ملعب كرة سلة وصالة ألعاب رياضية وحلبة ملاكمة، وفيه أيضا "بار رياضي" ومنطقة جلوس خارجية ومسبح صخم، وتلتف حوله أراض شاسعة.

وقال معلقون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن إدراج المنزل على الموقع العقاري، قد يكون دليلا على قرب إعلان الثنائي طلاقهما، بعد انتشار أخبار تفيد عن تدهور علاقتهما.