لأول مرة في التاريخ.. زراعة كلية خنزير لمريض حيّ (صور)

تمكنّ جراحون أمريكيون للمرة الأولى من زراعة كلية خنزير معدّل وراثيًا لمريض حيّ، على ما أعلن مستشفى أمريكي، الخميس، في سابقة تشكّل خطوة جديدة نحو إمكان حل مشكلة النقص المزمن في المتبرعين بالأعضاء.

وأوضح مستشفى "ماساتشوستس جنرال هوسبيتال" في بوسطن في بيان أن المريض البالغ من العمر 62 عامًا: "يتعافى بشكل جيد" من العملية التي أجريت قبل أقل من أسبوع.

وسبق أن أجريت عمليات زرع كلى من الخنازير المعدلة وراثيًا لبشر متوفين دماغيًا.

كذلك سبق لمرضى أحياء أن خضعوا لعمليات زرع قلب من خنزير معدل وراثيًا، لكنهم فارقوا الحياة في وقت لاحق.