بينهم الفلسطيني مهدي فليفل.. "مهرجان الإسماعيلية" يكرم 3 مخرجين

أعلن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، الأربعاء، تفاصيل دورته الخامسة والعشرين التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر في المدينة الساحلية الواقعة شرق مصر.

وقال عصام زكريا رئيس المهرجان، في مؤتمر صحفي، إن المهرجان سيكرم هذا العام المخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والممثلة المصرية سلوى محمد علي.

وأضاف أن الدورة الجديدة ستعرض 121 فيلماً من أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية من بينها 18 فيلماً ضمن "برنامج الإسماعيلية الفضي" الذي يضم مجموعة من الأفلام التسجيلية والقصيرة التي أنتجت عالمياً خلال سنوات المهرجان.

وينظم المهرجان، الذي انطلق لأول مرة في عام 1991، "المركز القومي للسينما" في الفترة من 28 فبراير/ شباط إلى الخامس من مارس/ آذار.

ويقيم المهرجان 8 ورش عمل في السيناريو، والديكور، وصناعة الأفلام الموجهة للأطفال وذوي الهمم، وخيال الظل، والرسوم المتحركة، والخط العربي إضافة إلى معرض عن المخرج الراحل شادي عبد السلام.

ويحيي المهرجان مئوية ميلاد المخرج عبد القادر التلمساني (1924-2003) من خلال عرض 3 من أفلامه إلى جانب إصدار كتاب لابنته مي التلمساني.