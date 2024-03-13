مصطفى كامل يهاجم أسرة حلمي بكر بسبب "صور العزاء التذكارية"

هاجم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين المصريين أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر؛ بسبب التقاطهم صورا تذكارية وهم مبتسمون في عزاء الموسيقار الراحل، مشيرا إلى أنهم لم "يقدّروا حرمة الميت".

وأضاف كامل، خلال استضافته في برنامج "العرافة"، "هناك حلقات كثيرة غير مفهومة، مثل دخول هشام نجل حلمي بكر العزاء بحراسة خاصة، والتقاطه مع أقاربه صورا تذكارية وهم يضحكون وتبدو عليهم ملامح السعادة في يوم العزاء".

وتابع نقيب الموسيقيين المصريين: "أسرة حلمي بكر لم يقدّروا حرمته، وما عاناه في الأيام الأخيرة قبل وفاته، والنقابة هي التي تكفلت بكل إجراءات العزاء".

واستكمل مصطفى كامل: "كنت على تواصل مستمر مع نجله هشام حلمي بكر خلال الأيام الأخيرة في حياة الراحل، ولكن كان هشام خارج مصر، وطلبت منه ضرورة وسرعة النزول ليرى والده، وقال لي عندي شوية شغل وهخلص وآجي، وللأسف نزل بعد كام يوم بس كان خلاص اليوم اللي كان نازل فيه هو اللي توفي والده فيه، وطلب منا دفنه، فطلبت منه إرسال طلبه في رسالة صوتية وأنا هقوم بدوري كنقيب وأظهرها للرأي العام".

وتوفي الموسيقار حلمي بكر يوم 1 مارس الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، والمعاناة بسبب خلاف بين زوجته سماح القرشي ونجله هشام، إذ اتهم الأخير زوجة أبيه بخطفه وتعذيبه.