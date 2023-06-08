قتيلان على الأقل في انهيار جزئي لمصنع نسيج بالمغرب

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في حادث انهيار جانب من مصنع نسيج بضواحي الدارالبيضاء الخميس، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح بالغة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المغربية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في السلطات المحلية لمحافظة مديونة المجاورة للدارالبيضاء، قوله إن "شخصين لقيا مصرعهما، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح بليغة إثر انهيار جزئي لبناية شركة متخصصة في النسيج".

وأضاف المصدر أن مصالح الوقاية المدنية باشرت عمليات "الإنقاذ للوصول لثلاثة أشخاص آخرين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض".