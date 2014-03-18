صورة.."ليدي غاغا" عارية في الحمام

صدمت" ليدي غاغا" و "ميلي براون" الجمهور خلال احدى السهراتب "اوستن" الخميس الماضي ، عندما تقيات هذه الأخيرة على "الوحش الأم" سائلا اخضرا ،وظهر بعد ذلك أن الآمر متعمد ومتفق عليه بين المرأتين.

ونشرت "ليدي غاغا " صورتها في نهاية الأسبوع على تويتر وهي تستحم عارية ولون الماء اخضر للتخفيف من حدة الصدمة التي لم يتقبلها اغلبيه جمهورها.

وعلقت على الصورة قائلة :"لقد أحببت كل لحظة أمضيتها معكم ب "أوستن" . عرض البارحة عالج روحي . التمرد المبدع ،هذا هو فن "البوب" !تحرروا من انتظاراتكم !كونوا أحرارا !".

وتعتبر هذه الصور التي نشرتها "ليدي" غاغا" الأقرب إلى شكلها الطبيعي دون ماكياج صاخب، ومن القلائل حيث تظهر بدون اكسسواراتها الغريبة الملونة جدا أو البراقة .