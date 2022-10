تعرف على أغلى قطع المجوهرات في تاريخ السينما العالمية

يمكن للمجوهرات أن تكمل أي مظهر سواء تم ارتداؤها في الحقيقة أو على الشاشات في صناعة السينما والتلفزيون.

وأثبتت الإكسسوارات التي تم ارتداؤها في الأعمال الفنية أنها ضرورية لكل من الأسلوب والقصة، كما إن بعض هذه المجوهرات شكلت إرثا كبيرا وأعطت سحرا للأعمال، وهناك بعض القطع المميزة التي تقدر بمبالغ باهظة.

ونرصد في هذا التقرير مجموعة من أغلى قطع المجوهرات في تاريخ السينما، وهي كالآتي:

قلادة ”قلب المحيط“ – فيلم تيتانيك

حصد فيلم ”تيتانيك“ العديد من الجوائز، ومن اللقطات المميزة في الفيلم، ظهور النجمة كيت وينسلت بعقد Heart of the Ocean المذهل، والذي صممه صائغ المجوهرات Asprey & Garrad، ويتميز العقد بقلب ألماس أزرق عيار 56 قيراطًا على شكل قلب ومُحاط بالماس الأبيض.

في عام 2022، قدرت قيمة العقد بـ 640 مليون دولار؛ ما جعله أغلى قطعة مجوهرات سينمائية على الإطلاق.

قلادة ”جين تويسان“ – فيلم Ocean’s 8 ‏

يعد فيلم Ocean’s 8 واحدا من أفضل أفلام النجمة آن هاثاواي، وأعطت قلادة كارتييه المذهلة التي ارتدتها شخصية دافني كلوغر في الفيلم رونقا خاصا، واعتبرت واحدة من أغلى القطع التي ارتديت في الأفلام.

سميت القلادة الشهيرة على اسم جين تويسان، المديرة الإبداعية للعلامة التجارية الفرنسية للمجوهرات ”كارتييه“، وتتميز هذه القلادة الرائعة بحجر ألماس أبيض عيار 136 قيراطًا، ويقدر قيمة عقد Jeanne Touissant Diamond بنحو 150 مليون دولار.

قلادة تيفاني – فيلم Death On The Nile

كانت القلادة التي ارتدتها الممثلة أودري هيبورن في فيلم ”الإفطار عند تيفاني“ المقتبس عن مسرحية شهيرة من أغلى القطع في تاريخ السينما، إذ لعبت أودري هيبورن دور هولي جوليتلي الأنيقة والتي كانت تحب المجوهرات.

ويقدّر ثمن الماسة الصفراء في هذه القلادة بـ 30 مليون دولار، وكانت ارتدتها المغنية ليدي غاغا وبيونسيه عامَيْ 2019 و 2021 على التوالي، وشوهدت القلادة في فيلم Death on the Nile أيضا.

ساعة رولكس ”بول نيومان“

اشتهر النجم الراحل بول نيومان بالكثير من الأفلام، وقدم العديد من النجاحات في حياته المهنية التي استمرت لعقود، بما في ذلك الفيلم الشهير Winning.

وفي الفيلم ارتدى نيومان ساعة Paul Newman Rolex Daytona 6239 من فئة Oyster Cosmograph الفريدة من نوعها، والتي بيعت في عام 2017 من قبل دار المزادات البريطانية ”فيليبس“ بمبلغ قياسي بلغ 17 مليون دولار.

قلادة Isadora

كانت الكيمياء الرائعة بين الممثل ماثيو ماكونهي والنجمة كيت هدسون من عوامل نجاح الفيلم الشهير How To Lose A Guy in 10 Days .

وعلى غرار قلادة الماس الأصفر الشهيرة لتيفاني، صممت علامة المجوهرات الفاخرة الأمريكية ”هاري وينستون“ القلادة التي ظهرت في الفيلم، وأكملت القلادة التي يبلغ وزنها 84 قيراطًا إطلالة هدسون في الفيلم والتي تم بيعها لاحقا مقابل 5 ملايين دولار.

خاتم Daisy’s Tiffany & Co

جلب المخرج الأسترالي، باز لورمان عشرينيات القرن الماضي إلى السينما بالتصميم والأزياء في فيلم The Great Gatsby، وكان خاتم الخطوبة الذي ارتدته النجمة كاري موليجان في الفيلم واحدة من أغلى القطع في تاريخ السينما.

وكان الخاتم من تصميم Tiffany & Co وهو من القطع العديدة التي صممتها علامة المجوهرات الفاخرة الشهيرة للفيلم، وتم بيع الخاتم بمبلغ 3.9 مليون دولار في عام 2013.

عقد ساتين

يعد عقد ساتين الماسي الذي ارتدته النجمة نيكول كيدمان واحدا من أغلى قطع المجوهرات في تاريخ الأفلام أيضا.

وصمم الصائغ الأسترالي ستيفانو كانتوري عقدا مذهلا سمي على اسم بطلة الفيلم مع 1308 ماسات بوزن 134 قيراطًا من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، وتقدر قيمة العقد بنحو 3 ملايين دولار.