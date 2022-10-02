كيف تصبح الشخص الذي تريده؟.. إليك 7 نصائح

ما أكثر الذين ينفرون من ذواتهم. يشعرون بالضعف أو التردد أو الوحدة، وغير سعداء بحياتهم وغير راضين عنها. لكن لا ينبغي أن يكون الحال على هذا النحو!

لديك القدرة على تغيير هُويتك والصورة التي يراك بها الآخرون.

لست مضطرًا للبقاء محبوسًا في الأنماط والقوالب القديمة. يمكنك أن تصبح أنت الجديد.

عندما يتبع الأشخاص نظامًا معيّنًا فإنهم عادةً ما يتقمصون صورة قديمة يظهرون فيها بوزنهم المثالي حتى يستقر في أذهانهم هدف معيّن عند اتخاذ القرارات بشأن الطعام والتمارين المختلفة على مدار اليوم.

إذا رغبت في أن تغير ما بداخلك يمكنك أن تفعل شيئًا مشابهًا باستخدام كلمات إيجابية من أجل إنشاء نموذج للشخص الذي تحاول أن تكون عليه.

قد لا يكون من السهل، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع espritsciencemetaphysiques اليوم السبت أن تقلّب ألبومات الصور القديمة، ولكن كل ما تحتاجه لبدء عملية إعادة ابتكار الذات هو اتباع الخطوات السبع التالية:

1. فكّر في بعض الأشخاص الذين تتطلع إليهم ويثيرون إعجابك في حياتك

يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص أصدقاء أو أفرادًا من الأسرة أو زملاء أو شريكك، على سبيل المثال. اكتب أسماءهم.

2. عن كل شخص في قائمتك اكتب سِمَتين إيجابيتين على الأقل.

هل هم ملتزمون بأهدافهم؟ هل هم جيدون في شؤونهم المالية؟ هل هم هادئون وعقلانيون ورزناء في أوقات الأزمات؟

3. ابحث الآن عن سمات وملامح شخصيتك وقارن بينها.

هل هناك سلوكيات أو صفات مشتركة بينك وبين الأشخاص الموجودين في القائمة؟ هل هناك صفات مثل الصدق والعزم والكرم؟

4. سجِّل على الأقل سمتين إيجابيتين من سمات شخصيتك

إنه الجزء الأصعب في الموضوع. إذا كنت تواجه صعوبة ما يمكنك أن تطلب من شريك أو صديق أن يساعدك. انظر إليه كفرصة لرؤية نفسك كما يراك الآخرون (قد تفاجأ وتُسرّ سرورًا كثيرًا ).

5. انظر إلى قائمة السمات الإيجابية

تأمل القائمة التي أعددتها بالفعل وإلى قائمة السمات التي تعجبك في الآخرين واستخدمها لكتابة وصف للشخص المثالي.

– كيف يعامِل هذا الشخص الأشخاص الآخرين؟

– كيف ينظرإلى نفسه وكيف يعامل نفسه؟

– كيف يتعامل مع التقلبات اليومية في حياته؟

سيصبح وصفُ الشخص الذي رسمته بكلماتك محور هدفك.

6. انظر إلى الهدف الذي تدوّنه في بداية كل يوم

عندما تكون في العمل أو برفقة أصدقاء، أو في موعد غرامي ابحث عن الفرص التي يمكنك من خلالها أن تكون أنت ذلك الشخص الجديد.

.7 كن إيجابيا

في مهاية كل يوم انظر إلى قائمتك ولاحظ متى عبّرت عن أي من هذه السمات.

ستمنحك هذه الخطوات السبع هدفًا واضحًا لمتابعته، صورة الشخص الذي تريد أن تكون – الشخص الذي ستصبح عليه. أن تصبح هذا الشخص الجديد سيكون له تأثير إيجابي على جميع جوانب حياتك – الجسدية والانفعالية والفكرية والمهنية والشخصية – وكذلك على الأشخاص الذين تعيش معهم.

إنها مغامرة رائعة وفيها ستكون أنت على الطريق الصحيح.