بعيدا عن باريس وبرج إيفل.. مدن فرنسية "مجهولة" تصلح كوجهات سياحية

يربط الزوار فرنسا بالمدن الكبرى مثل باريس وليون ومرسيليا والوجهات الشهيرة مثل برج إيفل ونوتردام، إلا أن هناك طرق أخرى لاستكشاف فرنسا من منظور مختلف عن طريق زيارة مدنها الصغيرة التي تتميز بسحر خاص، حيث يوجد فيها الكثير مما يلفت الانتباه.

وتتميز المدن الصغيرة في فرنسا بإطلالات على التلال الريفية، وبالقنوات المائية التي تصطف على جانبيها الزهور، فضلا عن نكهات الأطعمة التقليدية التي تضفي على زيارات مثل هذه مذاقا خاصا.

وفيما يلي بعض المدن الفرنسية الصغيرة والمجهولة التي يمكن زيارتها بعيدا عن الحشود وضجيج المدن الكبرى، للاسترخاء.

سانت اميليون

تشتهر هذه المدينة بأنها واحدة من أبرز المدن في العالم لانتاج النبيذ، وتعد الطبيعة الخلابة لسانت إميليون من المميزات الرائعة للمدينة التي تشتهر أيضا بمعالمها السياحية الرائعة والمواقع التاريخية.

وتم إدراج هذه المدينة كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 1999، بسبب المباني المبنية بالحجر الجيري والفنادق القديمة والشوارع الجبلية التي تجعلها وجهة سياحية استثنائية.

بيلون

تقع بيلون على شاطئ الريفييرا الفرنسية، على بعد حوالي 18 كيلومترًا شمال نيس، وتعد بيلون مدينة صغيرة في فرنسا مليئة بالسحر وتستحق الاستكشاف، وتشتهر المدينة بالمناظر التي تستحق عناء التنقل في الممرات الضيقة بالقرية لرؤيتها.

آنسي

تجذب مدينة آنسي الزوار من خلال تلالها الجميلة والقنوات المائية التي تتصل بالشوارع الرئيسية، ويوجد جسور حجرية صغيرة يمكن التقاط الصور قربها.

وتمتلك آنسي الجو الخاص بالقرى الصغيرة الهادئة، وتتميز المدينة بشوارعها المرصوفة بالحصى والفنادق والمناظر التي يندر نظير لها في أي مكان آخر.

إزي

تعد مدينة نيس من أفضل الوجهات في الريفيرا الفرنسية، ولكن للحصول على تجربة ساحرة بدون حشود، يمكن زيارة بلدة إزي التي تقع في إقليم الألب البحرية من منطقة بروفنس ألب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا.

وتوفر المنطقة إطلالات خلابة على البحر الأبيض المتوسط، ويعد المشي لمسافات طويلة هو أفضل طريقة لتجربة سحر المدينة الصغيرة.

إيتريتا

تقع إيتريتا في منطقة نورماندي في شمال غرب فرنسا، وهي مدينة سياحية وزراعية فيها الكثير لتقدمه لزائرها.

تشتهر المدينة بالمناظر الطبيعية والمنحدرات، وهي واحدة من أشهر الوجهات السياحية في نورماندي، يوجد بها شاطئ رمال مثالي لالتقاط الصور مما يجعله مكانا مفضلا للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس.

وتعد هذه المدينة من أكثر الأماكن هدوءًا وجذبًا للزوار؛ بسبب ما تتمتع به من مناظر طبيعية هادئة ومريحة.

جيلاك

تقع مدينة جيلاك على نهر تران وهي مدينة صغيرة نشأت منذ حوالي ألف عام، وتتميز المدينة بشوارعها الصغيرة الساحرة ومزارع الكروم الجميلة وإنتاج أنواع متعددة من النبيذ.

ويوجد فيها بعض مناطق الجذب الأكثر إثارة للإعجاب مثل كنيسة بيتر وقلعة فوكو ومتحف آبي وغيرها.

فيلفرانش سور مير

تعد مدينة فيلفرانش سور مير وجهة صيفية مثالية بفضل موقعها المميز على طول منطقة الريفيرا الفرنسية، وتشتهر المدينة الساحلية بصيد الأسماك مع السلالم المرصوفة بالحصى في احيائها، والتلال المطلة على المنازل الملونة والفنادق الهادئة، والإطلالات الخلابة على البحر.

جيفرني

تعد جيفرني بلدة فرنسية تقع في إقليم أور شمال فرنسا، وهي مدينة معروفة باستضافتها لمنزل وحديقة الرسام الفرنسي الشهير، كلود مونيه على ضفاف النهر، ويعد المنزل والحديقة من أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة وهما ثاني أكثر الأماكن زيارة في المدينة، تفتخر المدينة أيضا بالمعارض الفنية والمطاعم والفنادق والمقاهي الجميلة.

كولمار

تُعرف مدينة كولمار أيضًا باسم البندقية الصغيرة، وهي واحدة من أكثر المدن الصغيرة سحرًا في فرنسا وتضم القنوات المائية والمنازل الملونة التي تجذب السياح.

أميان

تعد أميان ‏مدينة فرنسية تقع في شمال فرنسا بالقرب من نهر السوم، وتشتهر المدينة بكاتدرائيتها القوطية وحدائقها الغناء التي يمكن اكتشافها على متن قوارب صغيرة عبر القنوات المائية، وتعد المدينة غنية أيضًا بالتراث الثقافي والمتاحف والفنادق والآثار.