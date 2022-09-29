مصر.. وفاة موسى الدلح أحد قيادات قبائل سيناء

أعلن اتحاد قبائل سيناء وفاة الشيخ موسى الدلح، أحد أبرز قيادات القبائل في سيناء المصرية، المنتمي إلى قبيلة الترابين.

وقالت الصفحة الرسمية لاتحاد قبائل سيناء على موقع ”فيسبوك“، مساء اليوم الخميس، إن ”الشيخ موسى الدلح (أبو كريم) في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

ويعد موسى الدلح من أبرز أبناء سيناء، والمتحدث باسم قبائل سيناء، حيث برز دوره ونشاطه السياسي خلال السنوات الماضية.

وكان من أبرز المؤيدين لثورة 30 يونيو 2013.

وكانت قبيلة الترابين في شمال سيناء أعلنت في 2017 أنها تخوض حربا مع تنظيم الدولة الإسلامية ”الذي يقوم بالذبح والقتل والتدمير“.

وأضافت القبيلة في بيان صدر آنذاك: ”نعمل تحت مظلة الدولة وتحت قيادة قواتنا المسلحة، ونحن جزء من الدولة المصرية وجزء لا يتجزأ من شعب مصر العظيم“.

وهاجم الدلح العديد من وسائل الإعلام لما أسماه عدم رؤية الإعلام لسيناء إلا في صورة ”وجود الإرهاب والإرهابيين على أرضها“.

كما أيد الدلح العديد من العمليات والإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات المصرية في سيناء، إلى جانب مطالبته الدائمة بدعم قضايا التنمية في سيناء.

ووفقا لتقارير محلية، قدم الدلح العون والمساعدة للكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام، وأتاح لهم التوغل داخل جبال سيناء لإنجاز مواضيع واستطلاعات صحافية، إلى جانب استضافة العديد من الصحفيين والإعلاميين أثناء زيارتهم للمحافظة التي شهدت أحداثا ملتهبة عقب الإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان عام 2013.