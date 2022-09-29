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يعود للعصور الفرعونية القديمة.. مصر تعلن استرداد تابوت من أمريكا
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2022 17:15 GMT
تاريخ التحديث: 29 سبتمبر 2022 19:17 GMT

يعود للعصور الفرعونية القديمة.. مصر تعلن استرداد تابوت من أمريكا

أعلنت مصر، اليوم الخميس، نجاح جهودها الدبلوماسية والقضائية في استرداد تابوت فرعوني يعود للعصور الفرعونية القديمة، من الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء في بيان

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المصدر: صلاح شرابي-إرم نيوز

أعلنت مصر، اليوم الخميس، نجاح جهودها الدبلوماسية والقضائية في استرداد تابوت فرعوني يعود للعصور الفرعونية القديمة، من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في بيان للخارجية المصرية، الخميس، أن عودة التابوت الفرعوني جاءت في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المهربة في الخارج، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.

وأوضح البيان أن القنصل العام لمصر في ولاية هيوستن الأمريكية السفير حسام القاويش، وقع مع رئيس وحدة مكافحة تهريب الآثار بمكتب المدعي العام في نيويورك على البروتوكول الخاص بإعادة التابوت الفرعوني.


وأعرب القنصل العام عن الشكر والتقدير للتعاون المثمر مع السلطات الأمريكية في استعادة التابوت الأثري، مؤكدًا على أن ”مصر لا تدخر جهدًا في الحفاظ على آثارها بوصفها تراثًا للإنسانية جمعاء، وتتعاون مع كافة دول العالم لمكافحة ظاهرة تهريب الآثار واسترداد آثارها المهربة في الخارج“.

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