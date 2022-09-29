بعد توقف طويل.. قناة "بداية" السعودية تعود من جديد

أعلنت قناة ”بداية“ السعودية الخاصة، عودتها للبث مجددًا بعد توقف طويل ومتكرر في السنوات الماضية، وسط ردود فعل متباينة بين السعوديين حول المحتوى الاجتماعي والترفيهي الذي تقدمه.

ونشرت القناة التلفزيونية على حسابها الرسمي في ”تويتر“، مقطع فيديو وصورة يحملان شعارها، وكتب المشرفون على الحساب ”عادت بداية“ و ”حي الشتاء وحي ماجابه“، دون تحديد تفاصيل أكثر عن طبيعة المحتوى والبرامج التي ستقدمها.

ووجد الإعلان تفاعلًا كبيرًا بين المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، سيما في تويتر، وسط ردود فعل متباينة بين مرحب بعودة القناة المتخصصة ببرامج الواقع من جهة، ومنتقد لعودتها وطبيعة محتواها من جهة أخرى.

وتنتمي القناة، لما يعرف باسم ”تلفزيون الواقع“، وكانت تحظى بنسب مشاهدة عالية بحسب القائمين عليها، لكنها تعرضت لعقوبات من وزارة الإعلام في السنوات القليلة الماضية.

وأغلقت القناة بسبب إبلاغ أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة، قبل أن تعود للبث مجددًا، أواخر العام 2019 بعد نحو عام ونصف العام من التوقف.