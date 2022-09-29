إبراهيم عيسى: الشعراوي كان "ضد العلم" ويحمل أفكارا "متطرفة"

هاجم الإعلامي المصري المثير للجدل إبراهيم عيسى، الداعية المصري الراحل محمد متولي الشعراوي، معتبرا أنه كان يحمل ”أفكارا شديدة التطرف“.

وأضاف إبراهيم عيسى خلال حلقة الأربعاء من برنامجه ”حديث القاهرة“ المذاع عبر شاشة ”القاهرة والناس“ المصرية: ”أتعجب كثيرا من حالة الاحتفاء الشديدة بالشيخ محمد متولي الشعراوي من قبل البعض، خاصة أن له العديد من الآراء المتطرفة والمتسلفة، والجميع يعلم ذلك“.

وأشار إلى أن الشعراوي ”كان ضد العلم وضد فكرة زرع الأعضاء أو نقل الأعضاء“.

وتابع الإعلامي المصري: ”لم نر مؤسسة دينية تبادر بالاجتهاد أو تعلي حياة الإنسان وقيمته.. هم عبدة النصوص، ويطبقون هذا ما وجدنا عليه أباؤنا“، زاعما أن ”العقل الإسلامي تعطل ونعيش في حالة شلل في التفكير الديني“.

وعادة ما يثير إبراهيم عيسى الجدل بسبب آرائه وتصريحاته.

وفي رمضان الماضي، أثار جدلا بمسلسله ”فاتن أمل حربي“، الذي تعرض لهجوم بسبب رفضه قانون الأحوال الشخصية، وإظهاره رجل الدين بصورة غير لائقة، من وجهة نظر الأزهر.

وأصدر مركز الفتوى التابع للأزهر الشريف آنذاك بيانًا شديد اللهجة هاجم خلاله المسلسل المصري ”فاتن أمل حربي“، محذرًا من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتشويه صورة رجل الدين.