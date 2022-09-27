هل تساعد المكملات الغذائية على نمو الشعر؟ إنه سؤال من المرجح أن يطرحه الكثيرون، مع الأخذ في الاعتبار ملايين الدولارات التي يتم إنفاقها على علاجات منع تساقط الشعر وتحفيز نموه.

وقال الدكتور روس رادوسكي، طبيب الأمراض الجلدية في مركز علاج وبحوث الأمراض الجلدية في دالاس: ”يبحث الناس دائمًا عن حبة سحرية واحدة لحل تساقط الشعر ولكن الإجابة هي، أنه لا توجد حبة سحرية“، بحسب تقرير أورده موقع ”لايف ساينس“.

وذكر التقرير أنه من المهم تجنب المكمل ذي المستويات العالية من البيوتين (فيتامين ب 7) حيث إن بعض فيتامينات الشعر والجلد والأظافر قد تحتوي على ما يصل إلى 10000 ميكروغرام منه، وهو ببساطة أكثر من اللازم.

ما العناصر الغذائية الأمثل لمعالجة تساقط الشعر؟

ثبت أن الكركم مكون مفيد جدًا لنمو الشعر ”فقد ثبت أنه يوقف التأثيرات الهرمونية على مستوى الشعر، وهذا أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل الرجال والنساء يعانون من تساقط الشعر مع التقدم في السن“.

كما يعتبر الخبراء أن لحمية البحر الأبيض المتوسط نتائج إيجابية على نمو الشعر، فهي تحتوي على الأسماك الدهنية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د.

وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتجنب الأطعمة المسببة للالتهابات، مثل: الأطعمة المصنعة، والدقيق الأبيض، والدهون، والسكريات الزائدة.