آخر تطورات الحالة الصحية لفريد الديب

كشفت مصادر مطلعة لـ“ إرم نيوز“ عدم وجود أي تقدم طبي لحالة فريد الديب، أحد أشهر المحامين في مصر منذ دخوله المستشفى الأحد.

وقال المصدر ”الحالة منذ دخولها المستشفى لم تتقدم، والحالة حرجة للغاية“.

وأكد أشرف نبيل المحامي، ومدير مكتب فريد الديب في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“ عدم استقرار الحالة الصحية للديب منذ دخوله المستشفى.

وأضاف نبيل ”فريد الديب لايزال في المستشفى منذ دخوله، دون أي جديد حتى الآن، ويتم عمل اللازم وفقا لظروف الحالة“.

ونُقل فريد الديب، للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية جديدة.

وكان فريد الديب قد خرج من المستشفى، الأسبوع الماضي، بعد إجراء فحوصات طبية تتعلق بمرض سرطان الدم.

ويشار إلى أن فريد الديب أعلن، في وقت سابق، أن حالته الصحية أجبرته على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، والتفرغ لإعداد مذكرات النقض، وإدارة القضايا التي ستوكل إليه من داخل مكتبه.

وقال الديب عن ذلك: ”شرفت بشغلي والعمل في المحاماة لمدة 80 عامًا، وأعاني حاليا من مرض السرطان، وأريد أن أشعر أنني أديت واجبي“.