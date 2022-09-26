لمحبي المناظر الطبيعية.. وديان ومضائق بحرية رائعة تستحق الزيارة

يمتلئ العالم بالعديد من عجائب الطبيعة الساحرة ولعل الوديان والمضائق البحرية واحدة من هذه العجائب، إذ تخلق هذه الأماكن تجربة فريدة لمشاهدة المناظر الطبيعية التي تجذب الأشخاص من جميع أنحاء العالم.

وإلى جانب المناظر الطبيعية، تعد المضائق أيضا مسرحا للاستمتاع بالمغامرات الشيقة، مثل: التجديف بالكاياك وركوب القوارب والمشي لمسافات طويلة.

وبالرغم من وجود العديد من المضائق في أجزاء مختلفة من العالم، إلا أن بعضها يعد أكثر إثارة للإعجاب ويستحق المشاهدة.

وفيما يأتي قائمة بالمضائق والوديان الأكثر إثارة للإعجاب حول العالم والتي يجب رؤيتها والاستمتاع بها:

ميلفورد ساوند

تمتلك نيوزيلندا بعضًا من أروع المضائق في العالم، ويعتبر مضيق ميلفورد الذي يقع‏ جنوب غرب الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا ضمن حديقة فيوردلاند الوطنية مكانا رائعا لمشاهدة التكوينات الجيولوجية الفريدة في المنطقة.

ويتميز ميلفورد ساوند بوجود شلالات صاخبة وجبال شاهقة مغطاة بالنباتات الخضراء ومياه صافية تستضيف مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة وكذلك ركوب قوارب الكاياك أو الرحلات البحرية أو الغوص في الماء.

مضيق هوي ساوند

يقع مضيق هوي ساوند في غرب فانكوفر في كندا ويمتد المضيق البحري لمسافة تصل إلى 26 ميلاً.

ويشمل المضيق بضع جزر تستضيف الزوار الذين يرغبون في استكشاف المضيق البحري وركوب قوارب الكاياك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المضيق مكان رائع للغوص ويمكن رؤية حطام السفن والحياة البحرية المتنوعة.

ميستي فيجورد

يعتبر ميستي فيجورد، نصبا تذكاريا وطنيا في ألاسكا ويحتوي على العديد من المناظر الطبيعية والمنحدرات الجبلية.

ويقع النصب التذكاري في غابة تونغاس الوطنية ويوجد فيه شلالات رائعة تتميز بالمياه الصافية ووفرة من الحياة البرية.

ويمكن استكشاف هذه المنطقة من خلال ركوب قارب لمشاهدة المناظر الطبيعية من النهر أو الطائرة للحصول على منظر من أعلى للمضيق البحري.

باتايا ساوند

يقع مضيق باتايا ساوند في حديقة فيوردلاند الوطنية في نيوزيلندا ويتميز بوجود مناظر طبيعية فريدة رائعة، يقع في المنطقة ذاتها ميلفورد ساوند، إلا أن باتايا هو الأصغر وقد احتل المركز الثاني بعد ميلفورد ساوند باعتباره الوجهة السياحية الأكثر شهرة في نيوزيلندا.

يعتبر هذا المكان مثاليا لمن يبحثون عن مغامرات أطول ومزيد من الإطلالات على المناظر الطبيعية ويمكن الاستمتاع بالشلالات الجميلة وبعض المخلوقات البحرية، مثل الدلافين، وطيور البطريق.

هاردانجر فيورد

تعتبر النرويج موطن المضائق، حيث يوجد في البلاد أكثر من ألف مضيق، ومن أشهر وأروع هذه المضائق مضيق هاردانجر والذي يعد ثاني أطول مضيق في النرويج وخامس أطول مضيق في العالم.

ويوفر هذا المضيق إطلالة رائعة مع فرص لصيد الأسماك و لتجديف بالكاياك والتخييم وتسلق الجبال، ويوجد _أيضا_ منتجع تزلج قريب لمزيد من المغامرات.

مضيق كوماو

يقع مضيق كوماو، المعروف أيضًا باسم مضيق ليبتيبو على البر الرئيس لشيلي في منطقة لوس لاغوس وهو أحد الأماكن العديدة لمحبي المغامرات الطبيعة في أمريكا الجنوبية.

يتميز بشلالات رائعة وغابات مورقة وقمم شاهقة تخلق فرصا مذهلة للعديد من المغامرات الفريدة.

مضيق ليسيفورد

يقع ليسيفورد في جنوب غرب النرويج ويتميز بمناظر طبيعية رائعة والكثير من المغامرات.

ويتمتع المسافرون الذين يزورون هذا المضيق بفرص التنزه سيرًا على الأقدام ومشاهدة الماعز الجبلي أو القيام بالرحلات البحرية عبر المنحدرات العظيمة لمشاهدة الشلالات والتنوع البيولوجي في المكان.

مضيق كيناي

تعد ألاسكا واحدة من أفضل الأماكن لمشاهدة المضائق الخلابة في الأمريكتين.

ويعتبر مضيق كيناي هو المكان المثالي للبدء؛ للتمتع بالمناظر المذهلة للنهر المليء بالحيتان والجبال التي تعد موطنًا للعديد من الماعز الجبلي.

ويمكن الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة، والتي تشمل صيد الأسماك وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال والتخييم.

مضيق نيروي

يقدم كل مضيق في النرويج تجارب فريدة من نوعها، وبالنسبة لنيروي فهو الأضيق في النرويج ويتميز بجبال جانبية شديدة الانحدار وشلالات صاخبة وحياة برية فريدة من نوعها.

ويعتبر أيضا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

جيرانجر فيورد

يعد جيرانجر فيورد المضيق البحري الأكثر شهرة في العالم وأفضل مكان لمشاهدة جمال الطبيعة.

ويتميز بالمناظر الطبيعية ومناطق الجذب السياحي والتي جعلته واحدا من أماكن اليونسكو للتراث العالمي.

ويجذب المضيق الزوار الذين يشاهدون المناظر الخلابة للشلالات والعديد من المزارع والجبال الشاهقة.

ويوفر المضيق فرصًا للإبحار والمشي لمسافات طويلة والتجديف بالكاياك وركوب الدراجات.