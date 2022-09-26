ما قصة فهد الكليب الشرطي البطل الذي أثار تعاطف وحزن السعوديين؟

أثار رجل أمن تعاطف وحزن السعوديين، بعد أن ضحى بنفسه في سبيل مساعدة وحماية طفل ووالدته عندما كانا يهمان بعبور إحدى الطرقات التي تشهد حركة عبور نشطة للمركبات.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي باسم الشرطي فهد بن سالم الكليب، الذي بينما كان يقف في دوريته الأمنية في محافظة الأحساء لتأمين فعاليات اليوم الوطني السعودي 92، لاحظ أمًّا وطفلها يريدان عبور طريق الملك عبدالله الدائري، فإذا به يهرول مسرعا لمساعدتهما، ولكن حدثت الفاجعة المؤلمة أثناء عودته لمكان دوريته.

فعند عودة رجل الأمن فهد بن سالم الكليب بعد مساعدته الأم وطفلها، دهسته سيارة مسرعة أنهت حياته على الفور.

ورحل فهد تاركا زوجة وثلاثة أبناء، مفجوعين على رحيل الأب والزوج، الذي بذل حياته في سبيل الإنسانية ومساعدة الغير.

وقال توفيق الكليب شقيق الشرطي المتوفى، لوسائل إعلام عربية إن ”فهد ضحى بنفسه من أجل إنقاذ أسرة، حيث ساعد أما وطفلها على قطع الطريق، خوفاً عليهما، وخلال عودته من نفس الطريق تعرض للدهس من قبل سيارة يقودها شخص متهور“.

مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بهاشتاق #فهد_الكليب، معربين عن حزنهم لوفاته واصفين إياه بالشرطي البطل.

بطولة رجل الأمن السعودي فهد الكليب حظيت بعزاء وتكريم ملكي، حيث قدم محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، العزاء لعائلته، وقرر نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، تسمية أحد شوارع المحافظة باسمه.

ووصف ناشطون فهد الكليب بشهيد الوطن وقال حساب باسم ”مسك“ على تويتر ”رحم الله شهيد الوطن فهد بن سالم الكليب رحمة واسعه وحفظ الله حكامنا وقادتنا وبيض الله وجيههم على افعالهم ووفائهم غير المستغرب“.

ونشر حساب باسم ”فيصل القحطاني“ صورا من تقديم الأمير سعود بن بدر واجب العزاء بالشرطي البطل معلقا ”أمير الإنسانية، الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء يعزي أسرة شهيد الواجب وكيل رقيب فهد الكليب الذي توفي إثر حادث مروري أثناء تأدية واجبه في الميدان“.

ونشر حساب باسم ”حمد بن سالم الكليب“ صورة مؤثرة لابن الشرطي الراحل، رفقة الأمير سعود بن طلال الذي بدت عليه ملامح الحزن معلقا ”ابن الشهيد فهد سالم الكليب مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال أثناء تأدية سموه واجب العزاء“.