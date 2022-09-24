معظمها في أفريقيا.. دول "منسية" تستحق الزيارة والاستكشاف

يعتقد كثير من الأشخاص أنهم يعرفون جميع البلدان في العالم، غير أنه لا تزال هناك مناطق مخفية عن أعين السياح الذين يقضون كل وقتهم في زيارة الأماكن التقليدية المعروفة.

وتعد هذه البلاد ”المنسية“، إذا جاز التعبير، أقل شهرة، رغم أن سكانها يمتازون بثقافاتهم الفريدة، فيما تمتاز مناطقها بمناظرها الطبيعية المذهلة، وطعامها الممتع، وأماكنها الجذابة التي ربما لم يسبق لمعظم المسافرين رؤيتها من قبل، ومنها:

جمهورية بنين

تقع بنين ‏غرب أفريقيا وهو ما يجعلها في قائمة الدول غير المشهورة، حيث إنه غالبًا ما يتم تجاهل العديد من البلدان الأفريقية من قبل المسافرين للاعتقاد أنه لا يوجد شيء للاستمتاع به هناك، إلا أن الحقيقة أبعد من ذلك، فيمكن الاستمتاع بتاريخ فنون الفودو، والشواطئ الجميلة، والتعرف على أسلوب الحياة في بنين.

وتعد بنين أيضًا مكانًا رائعًا لمشاهدة الحياة البرية الغنية، حيث تعيش الفيلة والأسود والفهود وغيرها من الحيوانات النادرة.

توفالو

تعد توفالو من أكثر الأماكن في العالم إمتاعًا على الرغم من أنها تحتل المرتبة الأولى في قائمة البلدان الأقل زيارة في العالم، إلا أن ذلك لا يمنع أنها مدينة جذابة.

يمكن لزائر توفالو أن يستمتع بالشواطئ ذات الرمال البيضاء والمأكولات البحرية اللذيذة والفواكه المتنوعة، مع الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها مثل حضور فعاليات الكنيسة، والتسوق لشراء المنتجات المحلية من المتاجر والأسواق المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة.

الجزائر

تعد الجزائر أيضًا واحدة من الدول الأفريقية في أفريقيا التي غالبًا ما يغفلها المسافرون حول العالم، ولكن يمكن الاستمتاع برؤية المواقع الأثرية الخلابة، والتكوينات الصخرية الفريدة، والمناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة، والأهرامات الشبيهة بأهرامات مصر.

سورينام

لا نسمع الكثير عن سورينام، على الرغم من قربها من الوجهات الشهيرة مثل بيرو والإكوادور وكولومبيا، وتعد سورينام أصغر دولة في أمريكا الجنوبية، إلا أن ذلك لا يعني أنها أقل جاذبية، حيث تزخر سورينام بالغابات الكثيفة والأنهار ذات المناظر الخلابة، والعديد من عوامل الجذب، والتاريخ المثير للاهتمام.

ساموا

تعد ساموا واحدة من الجزر الأقل شهرة في العالم ولكنها تستحق الزيارة، وتتميز هذه الجزيرة الواقعة في وسط المحيط الهادئ بالشواطئ الجميلة والطعام اللذيذ، ومناطق الجذب المثيرة للاهتمام، ويمكن الاسترخاء في شاطئ لالومانو، وتذوق أطباق الجزيرة اللذيذة والاستمتاع بغروب الشمس وغيرها.

جزر القمر

جزر القمر من الأماكن الساحلية المثيرة التي تقع في أفريقيا، ويمكن الاستمتاع بسحر مناظر الجزيرة، والقيام بالكثير من المغامرات فيها، باعتبارها من مناطق الجذب الطبيعية الفريدة من نوعها.

وتعد جزر القمر من الأماكن ”غير المكتشفة“، لكن غالبًا ما يغفلها المسافرون، ويمكن الاستمتاع بالمغامرات في الهواء الطلق مثل الغطس، وركوب القوارب، والمشي لمسافات طويلة، وتقدم جزر القمر أيضًا طعامًا لذيذًا لعشاق الطعام، ومتاحف لعشاق التاريخ، والعديد من الشواطئ لمحبي الاسترخاء.

أنغولا

تمتلئ أنغولا بالجبال والتلال، وتتميز بالثقافة الغنية التي تجعلها تستحق الزيارة، وتتميز بالحياة البرية، حيث يمكن رؤية الزرافات، والفهود، والنعام، والظباء.

وتعد حديقة كيساما الوطنية أفضل مكان لمشاهدة الحياة البرية الفريدة، ويمكن للزوار زيارة منحدرات نهر كوانزا لمشاهدة بعض المناظر الطبيعية الخلابة.

إستونيا

بالرغم من أن أوروبا من الوجهات الشهيرة للمسافرين، إلا أنه غالبًا ما يتم إغفال بعض الأماكن مثل إستونيا، والتي تعد موطنًا غنيًا بالثقافة المختلفة، ويمكن للمسافرين استكشاف العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة، والجزر، والقلاع، والمتاحف.

وتتميز إستونيا أيضًا بمجموعة واسعة من الحياة البرية، إذ يعيش في بعض مناطقها الدببة البنية، والثعالب الحمراء، والخنازير البرية.

إسواتيني

تقع إسواتيني التي كانت تسمى سابقًا سوازيلاند، جنوب شرق أفريقيا، وتتمتع بمناظر طبيعية، ويمكن استكشاف الأنهار ذات المناظر الخلابة، والقمم الجميلة، وزيارة إحدى المحميات الطبيعية لمشاهدة بعض الحياة البرية.

جورجيا

بينما يتبادر إلى الذهن ولاية جورجيا التي تقع في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة، إلا أن الكثيرين لا يعلمون أن هناك دولة تحمل الاسم نفسه وتقع في منطقة جنوب القوقاز في أوروبا، وفي جورجيا، يمكن مشاهدة المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة، والكثير من المعالم التاريخية، وتذوق الطعام الرائع.