بعد تأهيله على نفقة ماجدة الرومي.. كيف أصبح موقع حادث جورج الراسي؟ (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء يوم الأربعاء، متابعيها، مجموعة من الصور تظهر أعمال تأهيل الطريق الذي شهد حادثا أليما أودى بحياة مواطنها المطرب جورج الراسي الشهر الماضي.

وعلقت الرومي على الصور التي نشرتها عبر حسابها في تويتر، قائلة: ”ما جيت صادق دموع، ولا دين الظلام، جيت اهدي العتمة شموع“.

ما جيت صادق دموع

ولا دين الظلام

جيت إهدي العتمة شموع #ماجدة_الرومي pic.twitter.com/PtHTffyYJw — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) September 21, 2022

وكانت وسائل إعلام لبنانية، كشفت أنه سيتم الأربعاء تدشين الطريق الذي لقي عليه جورج الراسي مصرعه، بعد إعادة تأهيله على نفقة الفنانة ماجدة الرومي، وتحت إشراف الجيش اللبناني.

وبحسب ما نقلت موقع ”بصراحة“ المختص بأخبار الفن والمشاهير، أعيد تأهيل الطريق حيث تم وضع إنارة وتصاميم على مسافة 200 متر لتحذير الناس من الخطر، كما تم وضع ”عاكس ضوء“، بالإضافة إلى وضع كل الاحتياطات لتجنب حوادث السير.

وكانت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، شقيقة جورج الراسي، قد قدمت الشكر للفنانة ماجدة الرومي لإعلان الأخيرة التكفل بإصلاح وتأهيل الطريق.

وغيب الموت الفنان اللبناني جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، يوم 27 آب/ أغسطس الماضي، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية.

وعقب الحادث، كشفت جمعية لبنانية مهتمة بقواعد السير الآمن في الطرق بلبنان، وجود ”خلل كبير“ في الطريق، يتمثل بوجود حاجز إسمنتي في منتصفه، وهو الذي اصطدمت به سيارة الفنان الراحل، دون وجود أي علامات أمان بالطريق، إضافة إلى عدم إنارته.