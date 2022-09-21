إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

منوعات

بعد تأهيله على نفقة ماجدة الرومي.. كيف أصبح موقع حادث جورج الراسي؟ (صور)
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2022 23:49 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 0:30 GMT

بعد تأهيله على نفقة ماجدة الرومي.. كيف أصبح موقع حادث جورج الراسي؟ (صور)

&nbsp; شاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء يوم الأربعاء، متابعيها، مجموعة من الصور تظهر أعمال تأهيل الطريق الذي شهد حادثا أليما أودى بحياة مواطنها المطرب

+A -A
المصدر: مصطفى سعداوي - إرم نيوز

 

شاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء يوم الأربعاء، متابعيها، مجموعة من الصور تظهر أعمال تأهيل الطريق الذي شهد حادثا أليما أودى بحياة مواطنها المطرب جورج الراسي الشهر الماضي.

وعلقت الرومي على الصور التي نشرتها عبر حسابها في تويتر، قائلة: ”ما جيت صادق دموع، ولا دين الظلام، جيت اهدي العتمة شموع“.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، كشفت أنه سيتم الأربعاء تدشين الطريق الذي لقي عليه جورج الراسي مصرعه، بعد إعادة تأهيله على نفقة الفنانة ماجدة الرومي، وتحت إشراف الجيش اللبناني.

وبحسب ما نقلت موقع ”بصراحة“ المختص بأخبار الفن والمشاهير، أعيد تأهيل الطريق حيث تم وضع إنارة وتصاميم على مسافة 200 متر لتحذير الناس من الخطر، كما تم وضع ”عاكس ضوء“، بالإضافة إلى وضع كل الاحتياطات لتجنب حوادث السير.

وكانت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، شقيقة جورج الراسي، قد قدمت الشكر للفنانة ماجدة الرومي لإعلان الأخيرة التكفل بإصلاح وتأهيل الطريق.

وغيب الموت الفنان اللبناني جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، يوم 27 آب/ أغسطس الماضي، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية.

وعقب الحادث، كشفت جمعية لبنانية مهتمة بقواعد السير الآمن في الطرق بلبنان، وجود ”خلل كبير“ في الطريق، يتمثل بوجود حاجز إسمنتي في منتصفه، وهو الذي اصطدمت به سيارة الفنان الراحل، دون وجود أي علامات أمان بالطريق، إضافة إلى عدم إنارته.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play