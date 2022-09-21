السودان.. ضبط لحوم حمير في مطاعم تبيع "الأقاشي" و"الشاورما"

أصيب السودانيون بصدمة بعد علمهم أن وجبة ”الأقاشي“ و“الشاورما“ المفضلة لديهم يتم إعدادها وتحضيرها في بعض مطاعم العاصمة الخرطوم من لحوم الحمير والحصين النافقة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأطلقت شرطة الخرطوم أضخم حملة من نوعها استهدفت مناطق ”الهشاشة الأمنية في العاصمة والمناطق المصدّرة للجريمة“، بحسب صحيفة ”الانتباهة“ المحلية.

وذكرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أنّ ”الحملة بدأت بمحليتي أمبدة وكرري في مدينة أم درمان، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم تبيّن أنّها عبارة عن لحوم حمير وحصين نافقة تستخدم في صناعة الأقاشي والشاورما“.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى بهذا الخصوص، حيث كشف رئيس جمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني، سابقا، عن بيع لحوم الحمير والكلاب في الخرطوم، داعيا إلى ضرورة وجود جهاز رقابي لحماية السلع واللحوم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الأنباء، إذ قال أحد المعلقين: ”لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أصلح حال البلاد والعباد“، وأضاف آخر: ”عندي كم يوم بنوم وبقوم بنهق وتاني برجع بنوم اتاري دا لحم حمير“، فيما علق ثالث: ”عشان كدا أنا بقول الطعم ظابط كدا لشنو“.

إلى ذلك، لم يبد مواطنون تحدثوا لـ“إرم نيوز“ استغرابهم من تكرار هذه الحادثة، في وقت حملوا فيه الجهات المعنية مسؤولية أي ضرر يقع على صحة المواطن لعدم اتخاذ تلك الجهات الإجراءات المطلوبة تجاه من يقوم بهذا الفعل الذي وصفوه بـ“الإجرامي“.

وذكروا أنه سبق بيع لحوم الحمير والكلاب في كثير من المناطق ”ولم تجد هذه الحوادث اهتمام الحكومة“، وأنهم اعتادوا على سماع مثل هذه الأخبار.

تأتي هذه الحادثة في وقت يعاني فيه كثير من السودانيين من ظروف اقتصادية صعبة وسط ارتفاع أسعار المواد الضرورية، وعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم اليومية.