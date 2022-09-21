اكتشف 10 من أبرز وجهات السياحة الخريفية حول العالم

قدم موقع ”جيو“ الفرنسي أبرز 10 وجهات سياحية خريفية حول العالم، حيث تقدم هذه الأماكن تجربة ممتعة في فصل تتدنى فيه أسعار تذاكر السفر.

جزر البليار

تعدّ جزر البليار في إسبانيا بفضل إطلالها على البحر المتوسط، وجهة ممتعة بشكل خاص للسفر إليها عندما يبدأ الطقس في البرودة.

ويتألف الأرخبيل بشكل خاص من مايوركا وفورمينتيرا أو إيبيزا، ويتمتع بأسعار جذابة.

الرأس الأخضر

يعتبر أرخبيل الرأس الأخضر أيضا وجهة مثالية في الخريف، ويقع على بعد 4200 كم من فرنسا، قبالة سواحل السنغال، ويتألف من عشر جزر، تسع منها مأهولة.

ويتمتع هذا البلد بدرجات حرارة لطيفة على مدار السنة وذلك بفضل المناخ الاستوائي شبه الصحراوي.

وبين التنزه والشواطئ الجميلة وركوب الأمواج والاطلاع على مخزون الحيوانات البحرية أو المواقع الشهيرة لممارسة رياضة الصيد هناك كثير من نقاط الجذب في هذا البلد.

تايلاند

مع موسم الجفاف الذي يبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر، ويستمر حتى شباط/فبراير، تعد تايلاند وجهة تستحق الاكتشاف مع حلول فصل الخريف.

ويمكن للزائر اكتشاف بانكوك، العاصمة الصاخبة لتايلاند، وكذلك الشواطئ الجميلة في جنوب البلاد إضافة إلى رحلات لاكتشاف المعبد البوذي في شيانغ ماي.

اليونان

تُعدّ اليونان وجزرها أيضا وجهة مثالية لقضاء فصل الخريف، الذي يُعدّ الفصل الأنسب لاكتشاف البلاد بعيدًا عن الزحام.

وتكشف البلاد، التي تعجّ بالسياح في الصيف، عن نفسها في حلّة جديدة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، عندما تنخفض درجات الحرارة قليلاً.

توفّر الأجواء المعتدلة فرصة لزيارة العديد من المعالم بهدوء مثل الأكروبوليس في أثينا، أو معبد هيفايستوس أو البارثينون أو قصر جراند ماسترز في رودس، إضافة إلى العديد من المعابد والمتاحف التي تسترجع تاريخ الحضارة اليونانية.

ويساعد شهر نوفمبر أيضًا على الإقامة في الجزر اليونانية، خاصة جزيرة كريت، حيث لا تزال درجات الحرارة معتدلة بشكل خاص في هذا الوقت من العام.

كوستاريكا

يبدو شهر تشرين الثاني/نوفمبر أيضا ملائما جدا للتخطيط لرحلة إلى كوستاريكا، قبل بداية موسم الجفاف مباشرة، والذي يمتد من كانون الأول/ديسمبر إلى نيسان/ أبريل.

وخلال هذه الفترة تكون الأسعار أدنى بكثير من بقية العام، ويسارع السائحون إلى المجيء واكتشاف شواطئها وبراكينها وتنوعها البيولوجي، لا سيما قرود العنكبوت والكيتزال المحمية في قلب الغابة.

الولايات المتحدة

أما الولايات المتحدة التي يمكن زيارتها على مدار السنة فإنّ بها بعض الأركان التي تستفيد من أشعة الشمس في الخريف بحيث يكون من الممتع اكتشافها في نوفمبر، أكثر من أي وقت آخر.

ويمكن التفكير على سبيل المثال في فلوريدا أو لويزيانا أو حتى كاليفورنيا، وهي الولايات التي تعرضت للعاصفة في موسم الذروة، لكنها ظلت من المدن المفعمة بالحيوية.

وتكون درجات الحرارة داخل المتنزهات، لا سيما في كاليفورنيا أكثر احتمالًا بكثير مما كانت عليه في الصيف.

لا ريونيون

تمثل جزيرة ”لا ريونيون“ أيضا من الوجهات الساحرة، وتوصف بأنها ”جنة العشاق“ حيث يمكن ممارسة تجارب رياضية عديدة كالمشي لمسافات طويلة، أو التجديف بالكاياك أو التسلق، حيث يتجنب الزائر خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر موسم هطول الأمطار.

قبرص

ووفق التقرير الفرنسي يُعدّ السفر إلى قبرص في نوفمبر فكرة رائعة، فبالنسبة للسباحة يعد هذا الشهر الفرصة الأخيرة للاستفادة من الفترة المثالية لشاطئ البحر، إضافة إلى فرصة زيارة أيا نابا، في شرق الجزيرة على وجه الخصوص.

لكن الجزيرة مليئة أيضا بالأنشطة التي يمكن ممارستها وأشياء لاكتشافها، بدءًا من العديد من المواقع الأثرية مثل تلك الموجودة في بافوس أو كوروكويتيا أو كوريون.

موريشيوس

على بعد ساعة واحدة فقط بالطائرة من جزيرة لا ريونيون، تعد موريشيوس أيضا جنة للعشاق.

إلى جانب الفنادق الفاخرة والشواطئ الخلابة تعد هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في قلب أرخبيل ماسكارين، ملعبًا مثاليًا للمشي لمسافات طويلة أو الرياضات المائية إضافة إلى أن الجو خلال هذه الفترة يكون لطيفا قياسا بفصل الصيف.

المكسيك

تعتبر المكسيك من الوجهات المثالية في تشرين الثاني/نوفمبر، إذ من غير المحتمل أن تتبلل إذا ذهبت إلى المكسيك في هذا الشهر.

وهذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية هو وجهة شهيرة لمرتادي الحفلات الذين يذهبون إلى كانكون أو أكابولكو على وجه الخصوص، ولكن أيضًا لعشاق المناظر الطبيعية الذين يمكنهم الاستمتاع بالعديد من الشواطئ الرائعة في يوكاتان.