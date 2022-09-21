برنامج واقع افتراضي يخبرك إن كنت بحاجة لجراحة تجميلية

كان يُنظر في السابق إلى الجراحات التجميلية على أنها الملاذ الأخير للأشخاص غير الراضين عن مظهرهم، بينما يتم الآن إجراء أكثر من 28,000 عملية في المملكة المتحدة كل عام.

وهذا الشهر، أطلقت قناة E4 البريطانية برنامجًا جديدًا غريبًا يسمى Send Nudes Body SOS، بهدف مساعدة الأشخاص الذين يفكرون في الجراحة لاتخاذ قرار.

في هذه السلسلة، يتم فحص أجساد المشاركين في البرنامج باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، لإنشاء صور رمزية مع عمليات تكبير الجسم التي يرغبون فيها، والتي يمكنهم مشاهدتها من كل زاوية.

وتقوم لجنة مكونة من 50 شخصًا غريبًا بتقديم ملاحظات حول التغييرات لمساعدة المشاركين على تحديد ما إذا كانوا سيذهبون إلى الجراحة أم لا.

وأثار مشاهدو البرنامج التلفزيوني مخاوف من أن Send Nudes يستغل مخاوف المشاركين ويشجع الجراحة التجميلية، حيث وصفها أحدهم بـ ”المفهوم المرعب“.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ عن فرانسيس ماثيو مدير الإنتاج الأول في Crackit Productions، شركة الإنتاج التي تقف وراء البرنامج، للتعرف على التكنولوجيا، ولماذا يعتقد أن العرض لا يشجع الجراحة التجميلية.

ويستضيف البرنامج فوغ ويليامز، الإعلامية والعارضة الشهيرة التي شاركت في العديد من البرامج الترفيهية العالمية، وأبرزها برنامج ”الرقص مع النجوم“، لتتحدث أولاً إلى المشاركين حول مخاوفهم الجسدية والجراحة التي يفكرون فيها.

وتعاونت Crackit Productions مع شركتين هما FBFX و Fluid Pictures ، على التكنولوجيا التي يقوم عليها برنامج Send Nudes.

واستخدم في البرنامج، الذي يشارك فيه 20 مشاركاً، كاميرا لمسح أجسام المشاركين من كل زاوية، قبل استخدام برنامج المسح التصويري لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد بالكامل، بعد ذلك تتم إضافة التفاصيل وتقديم الخيارات الجراحية المختلفة.

ويمكن للمشاركين مشاهدة الصور الرمزية الخاصة بهم من كل زاوية، لمعرفة الشكل الذي سيكونون عليه من خلال الجراحة التي يرغبون فيها.

وبمجرد أن يشاهد المشاركون الصور الرمزية الخاصة بهم، يتم عرض عمليات المسح على لوحة مكونة من 50 شخصًا غريبًا، والذين ”يضيفون ملاحظاتهم الصادقة إلى هذا المزيج“.

وأخيرًا، يقرر المشاركون ما إذا كانوا سيذهبون إلى الجراحة التجميلية في العالم الحقيقي أم لا. وقرر نحو 50% من المشاركين في العرض الخضوع لعملية جراحية بناءً على رد فعل اللجنة.