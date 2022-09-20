بينها قصر باكنغهام.. تعرف على أجمل القصور الملكية في العالم

تتجه أنظار العالم حاليا نحو المساكن الملكية البريطانية، مثل قصر باكنغهام وقصر هوليرود، خاصة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وهناك عدد كبير من المساكن الفخمة التي بنتها وعاشت فيها العائلات الحاكمة في العالم والموجودة حتى وقتنا هذا.

وسلطت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، الضوء على أجمل القصور والقلاع الملكية حول العالم، وهي:

قصر شونبرون

يعتبر قصر شونبرون القصر الإمبراطوري السابق، والمؤلف من 1.441 غرفة، من المعالم الأثرية والثقافية الأكثر أهمية في البلاد، وهو واحد من أشهر المعالم السياحية في فيينا وأجملها منذ الستينيات.

ويعد القصر من مواقع ”اليونسكو“ للتراث العالمي، ويبلغ عمره نحو 300 عام، ويمكن القيام بجولة فيه وزيارة 22 غرفة حكومية.

ويمكن الدخول إلى القصر مجانا، ويوجد في القصر متحف ”كاريدج“، وهو متحف من العربات والمركبات التي كانت تستخدمها الأسرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ويوجد في القصر ”حديقة حيوان شونبرون“، وهي أقدم حديقة حيوان في العالم تجذب السياح سنويا.

قصر فونتينبلو

يقع قصر فونتينبلو في وسط باريس، وهو أحد أكبر القصور الملكية الفرنسية، ويعود هذا القصر الملكي إلى العصور الوسطى، وأصبح فيما بعد موطنًا لملوك فرنسا حتى القرن التاسع عشر.

قصر المدينة المحرمة

يعتبر القصر الإمبراطوري أو المدينة المحرمة من المعالم التاريخية الهامة لمدينة بكين في الصين، وصنفته منظمة ”اليونسكو“، ضمن مواقع التراث الثقافي العالمي، حيث يعتبر من أهم الأماكن السياحية في الصين.

بُني قصر المدينة المحرمة في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي، ويوجد في القصر 90 مجمعا استخدمها أباطرة الصين حتى العام 1925، وكان مقر إقامة الأباطرة من أسرتي ”مينغ“ ثم ”تشينغ“.

استغرق تشييد القصر 14 عاما، ويوجد في القصر الإمبراطوري نحو مليون قطعة من التحف الفنية النادرة، وأصبح حاليا متحفا شاملا يجمع بين الفنون المعمارية القديمة والآثار الإمبراطورية والفنون القديمة المختلفة.

قلعة فافل الملكية

تقع قلعة فافل الملكية بوسط كراكوف في بولندا، وتم بناؤها بناء على طلب الملك كازيمير الثالث، وتعتبر هذه القلعة أهم موقع في بولندا باعتبارها المقر السابق لحكام بولندا والمكان الذي تم فيه تشكيل تاريخ البلاد. وتشتهر القلعة بالأعمال الحجرية المزخرفة.

قلعة هيميجي

تقع قلعة هيميجي في اليابان، وتعتبر أحد الكنوز الوطنية اليابانية، ومن أقدم الشواهد على بناءات العصور الوسطى في اليابان، وأدرجتها ”اليونسكو“ في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي.

بُنيت هيميجي في القرن الثالث عشر الميلادي وتتألف من 80 مبنى.

ويطلق على هذه القلعة الضخمة اسم قصر اللقلق الأبيض؛ بسبب جدرانها البيضاء الزاهية، وهي واحدة من القلاع القليلة التي نجت من الحرائق والزلازل والحروب الإقطاعية التي دمرت العديد من قلاع اليابان الأخرى.

قصر باكنغهام

يعتبر قصر باكنغهام المقر الرسمي لملوك بريطانيا في لندن، ولا يمكن زيارة قصر باكنغهام معظم أيام السنة، ولكن يمكن للزوار التجول في حدائقه بين شهري يوليو وأكتوبر.

قصر هوليرود

يعد قصر هوليرود، المقر الرسمي للعائلة المالكة البريطانية في إسكتلندا، وهو مكان رائع لمعرفة المزيد عن تاريخ إسكتلندا، واشتهر القصر باسم منزل ماري، ملكة إسكتلندا خلال فترة حكمها القصيرة، وتستخدم العائلة المالكة غرف القصر بشكل منتظم.

بني القصر في أواخر القرن السابع عشر، قبل أن يغيره جورج الخامس في القرن العشرين، بإضافة مصعد وتدفئة مركزية له.

قصر مدريد الملكي

يقع قصر مدريد الملكي أو قصر الشرق في ساحة الشرق في قلب العاصمة الإسبانية مدريد، وهو المقر الرسمي لملوك إسبانيا.

ويضم القصر 3418 غرفة وهناك بعض الغرف المفتوحة للجمهور مثل، غرفة العرش وغرفة غاسبيريني ومستودع الأسلحة الملكي، الذي يحتوي على واحدة من أكبر مجموعات الأسلحة والدروع العسكرية في العالم.

قصر فرساي

يعتبر قصر فرساي من أهم القصور الملكية في فرنسا، ويقع في مدينة باريس، حيث أمر الملك لويس الثالث عشر ببناء منزل صغير للصيد على تل قريب من قرية فيرساي، وفي العام 1632، أمر بتوسيع المنزل، وتم تجنيد مهندسين معماريين وفنانين مشهورين لإضافة حدائق مليئة بالنافورات والبوابات الملكية وقاعات المحاكم ذات الأرضيات الرخامية.