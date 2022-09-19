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لأول مرة.. تعيين سيدة مستشارة لشيخ الأزهر
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2022 21:21 GMT
تاريخ التحديث: 19 سبتمبر 2022 22:00 GMT

لأول مرة.. تعيين سيدة مستشارة لشيخ الأزهر

أصدر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، قراراً بتعيين سيدة مستشارة له لشؤون الوافدين. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين سيدة في منصب مستشار شيخ

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المصدر: أحمد محمود- إرم نيوز

أصدر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، قراراً بتعيين سيدة مستشارة له لشؤون الوافدين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين سيدة في منصب مستشار شيخ الأزهر، بعد أن كان الأمر يقتصر على الرجال فقط.

ونص القرار على ”ندب الدكتورة نهلة صبري قطب الصعيدي، عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، للقيام بعمل مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إلى جانب عملها رئيسا لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين“.

واستند القرار على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

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