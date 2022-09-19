مصر.. إحالة بلاغ ضد عبدالله رشدي لنيابة أمن الدولة العليا بسبب جيهان العراقية

كشف المحامي المصري هاني سامح، اليوم الإثنين، عن إحالة البلاغ الذي تقدم به ضد الداعية عبد الله رشدي إلى نيابة أمن الدولة العليا وبدء فحص الوقائع.

وأشار المحامي سامح في بيان إلى أن ”البلاغ جاء على وقع اتهامات العراقية جيهان صادق للداعية، حيثُ يتهم الداعية رشدي بإثارة الجدليات الفارغة واستخدام وسائل التواصل في الدعوة بدون ترخيص والتربح من ذلك بانتهاك القانون“.

وجاء في البلاغ ”أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة، وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكراً ضالاً في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله، وخلق جدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وأن هذا المنع والحظر مستمر حتى الآن“.

وأضاف المحامي المصري في بيانه ”أنه في الوقت الحاضر يشاهد المجتمع عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات“.

وأشار إلى أنه ”تعاظمت شهواته فوجدنا ما أثير بالصحافة المصرية والعربية عن السيدة العراقية جيهان صادق جعفر والتي دخلت البلاد في 7 أغسطس /آب، وغادرت في 12 من الشهر ذاته من مطار القاهرة بتأشيرة منافذ“.

وذكر في البلاغ أنه ”بغض النظر عن موضوع السيدة العراقية والزواج الشفهي والإشهاد عليه بالتلفون، فإن رشدي قام بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام“.

وكانت العراقية جيهان صادق جعفر تقدمت في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ضد الداعية عبدالله رشدي، تتهمه فيه بـ“اغتصابها وخداعها والتخلي عنها بعد الزواج منها عرفيا“.