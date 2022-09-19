وجهات رائعة للزيارة في شهر أكتوبر

على الرغم من مدى شعبية السفر في الصيف، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للجميع، حيث غالبًا ما تكون الأماكن السياحية مزدحمة في ذلك الفصل، وكذلك تكون درجات الحرارة في أعلى أو أدنى مستوياتها، اعتمادا على مكان وجودك، وغالبًا ما ترتفع الأسعار بسبب إقبال السائحين.

لذا إذا كنت تبحث عن وقت أكثر هدوءًا للسفر، فإن شهر أكتوبر هو أحد أفضل أوقات العام؛ بسبب وجود عدد أقل من الحشود مع الطقس المعتدل.

وفيما يلي قائمة بالأماكن الرائعة للزيارة في شهر أكتوبر:

مصر

تعد مصر وجهة حارة من حيث درجة الحرارة وشعبية سكانها، ويعد شهر أكتوبر وقتًا رائعًا للزيارة؛ نظرًا لأن درجات الحرارة تكون معتدلة، ويعتبر شهر أكتوبر اختيارا جذابا إذا كنت تبحث عن تجنب الزحام.

ويمكن الاستمتاع بالأهرامات أو التوجه إلى مدينة الغردقة الساحلية على البحر الأحمر، حيث يعد شهر أكتوبر أحد أفضل الشهور للغوص بسبب المناخ.

ترانسيلفانيا

يعرف إقليم ترانسيلفانيا الذي يقع في قلب رومانيا بأنه موطن مصاصي الدماء، ولا تكتمل زيارة ترانسيلفانيا دون زيارة قلعة دراكولا، المعروفة باسم قلعة بران.

وتشير الأساطير الرومانية إلى أن شهر أكتوبر هو وقت صعود أرواح ”Strigoi“ التي تنهض من القبور ليلاً لشرب الدم، ويستخدم القرويون الثوم كوسيلة للدفاع.

باتاغونيا

تقع باتاغونيا في أقصى الجنوب، لذا فإن شتاءها هو صيف نصف الكرة الشمالي.

ويعد شهر أكتوبر وقتا رائعا للتوجه إلى هذه المنطقة، حيث تكون درجات الحرارة معتدلة؛ مما يجعل الطقس مثاليًا للمشي لمسافات طويلة، ويمكن الاستمتاع بالمناظر الخلابة لباتاغونيا دون المعاناة من الازدحام.

نيو أورلينز

تعتبر نيو أورلينز مدينة أمريكية وهي أكبر مدن ولاية لويزيانا، وتمتلك نيو أورلينز ماضيا مسكونا مع الكثير من التاريخ لإظهاره، حيث تعرف بأنها أكثر مدن الولايات المتحدة المسكونة بالأرواح.

قبرص

تعتبر قبرص مثالية لأولئك الذين يبحثون عن طقس شاطئي في جو أوروبي.

ويعد شهر أكتوبر وقتًا رائعًا لزيارة هذه الوجهة، ويمكن استكشاف قبرص بسهولة في غضون أيام قليلة.

ترينيداد وتوباجو

يعتبر شهر أكتوبر موسم الأعاصير في منطقة البحر الكاريبي، إلا أن دولة ترينيداد وتوباجو الاستثناء النادر، وعلى الرغم من أنها ليست مستثناة تمامًا من الأعاصير، إلا أنها تقع خارج حزام الأعاصير ونادرا ما يتم رؤيتها.

وغالبًا ما يتم تجاهل هذه الوجهة الكاريبية، حيث يتردد السياح كثيرا على الأماكن القريبة الأكثر شهرة مثل الدومينيكان وجزر البهاما وجامايكا وبربادوس.

إلا أن ترينيداد وتوباجو تشتهر بتقديم أفضل المأكولات في المنطقة ووجود بعض الشلالات البكر والشواطئ الرائعة للاستكشاف، كما أنها من الوجهات الصديقة للميزانية.

صقلية

عند الرغبة في خوض تجربة إيطالية خالية من الازدحام مع الاستمتاع بطقس معتدل، فإن صقلية هي أفضل مكان للزيارة في أكتوبر.

ولا تزال مدن باليرمو وكاتانيا الصاخبة تعمل بكامل طاقتها على الرغم من انتهاء ذروة الموسم السياحي، لذا يمكن الاستمتاع بالأسواق والمطاعم وفن الشوارع غير التقليدي دون الزحام، ويمكن أيضا الاستمتاع بالشواطئ ذات الرمال البيضاء النقية والمياه الصافية.

فيجي

يعتبر السفر إلى وسط جنوب المحيط الهادئ وبخاصة إلى جزيرة فيجي النائية أمرا رائعا.

وتتميز أسعار فيجي بأنها معقولة، وهي بالتأكيد ليست أرخص مكان في العالم، ولكنها بالمقارنة مع الجزر الأخرى ذات المناظر الطبيعية المماثلة، فإن فيجي تعد خيارا جيدا.