ظهور جديد لافت للوليد بن طلال

خطف الأمير ورجل الأعمال السعودي البارز، الوليد بن طلال، الأنظار بإطلالة شبابية حديثة وقد قارب سنه السبعين عاماً، حيث يؤتي نمط الحياة الصحي الذي يتبعه منذ سنوات طويلة، الأهداف المرجوة منه.

وظهر الأمير الملياردير الذي تندرج ممتلكاته ضمن شركة ”المملكة القابضة“ العملاقة، في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد بان القسم العلوي من جسده بالكامل، بينما ارتدى شورت رياضي من الأسفل.

وبينما كان الأمير يحدث حفيداته عن الطعام ويمازحهن كما هو معتاد منه دائماً، بدا جسد مالك مجموعة روتانا الإعلامية والفنية، شبابياً نحيفاً وبطنه مستوية وبساقين مشدودتين.

كما انحنى الأمير في الفيديو على ركبتيه بشكل سهل ومن ثم عاود الوقوف بالسهولة ذاتها، ليؤكد أنه يمتلك ليونة ولياقة في الحركة اكتسبها من ممارسته المستمرة للرياضة.

وبجانب شهرته في عالم المال والأعمال، عُرف عن الوليد علاقته الوثيقة بالرياضة ونمط الغذاء الصحي، حيث ظهر في العديد من المرات خلال ممارسة رياضتيه المفضلتين، المشي وقيادة الدراجة الهوائية، بجانب حثه الآخرين على تناول الأغذية النباتية الصحية فقط، وعدم التدخين.

ووفقاً لإحصائية سابقة نشرها الأمير الوليد عبر حسابه الرسمي في تويتر، فإنه يمشي بمتوسط يتراوح بين 5 و 8 كيلو متر يومياً، وأكثر من ذلك في بعض المرات، بجانب قيادة الدراجة الهوائية في أيام المشي ذاتها لأكثر من 20 كيلو مترا، وأكثر من ذلك الرقم أيضاً في كثير من المرات.

ويبلغ الوليد من العمر نحو 68 عاماً (مواليد عام 1955)، وتتوزع ثروته التي تقدر بمليارات الدولارات في شبكة مشاريع واستثمارات بمختلف دول العالم وبينها شبكة من أشهر الفنادق العالمية، وملكية في موقع التواصل (تويتر).

والأمير الوليد هو حفيد مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من ابنه الراحل الأمير طلال، ووالدته هي اللبنانية منى الصلح، ابنة السياسي اللبناني الراحل رياض الصلح.

حصل الأمير الوليد على درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الإدارية والاقتصادية، من كلية مينلو في ولاية كاليفورنيا الامريكية عام 1979، كما حصل على 23 دكتوراه فخرية، من مختلف جامعات العالم.