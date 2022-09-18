تونس.. راقصة شرقية في حفل افتتاح البطولة العربية لكرة اليد

أثارت راقصة تونسية، شاركت في افتتاح البطولة العربية لكرة اليد التي تقام في تونس، جدلا واسعا ومطالب بمحاسبة المسؤولين في جامعة كرة اليد.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لراقصة شاركت في افتتاح البطولة العربية لكرة اليد، موجهين انتقادات لاذعة لمن أشرف على تنظيم هذه البطولة.

وقال الإعلامي التونسي، مكي العوني، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك ”شكرا للجامعة التونسية لكرة اليد التي أقحمت هذه الراقصة في افتتاح البطولة العربية لكرة اليد“.

وأضاف مكي العوني في تدوينته ”شكرا سهام بالخوجة ( مدربة رقص تونسية) على الصورة الجميلة التي قمت بتسويقها عن تونس، للأشقاء العرب“.

وتابع: “ انتهت الأفكار وانتهى التاريخ وكل الأشياء الجميلة التي تعبر عن تونس.. لم نجد سوى هذه الراقصة لتختزل صورتنا.. مسيرة إصلاح كرة اليد التونسية بدأت بالرقص الشرقي ”.

وقالت الناشطة ريم الموالي، معلقة على مقطع فيديو للراقصة أثناء الحفل“ هذا في افتتاح البطولة العربية لكرة اليد.. سيدي الرئيس إن شاء الله هذه آخر المشاكل.. هذا الفيديو ليس مفبركا.. هذا فيديو النقل المباشر للحفل ”.

أما الناشط ،حسام عامري، فعلق قائلا: ”أتوا براقصة في افتتاح بطولة كرة اليد.. أدركتم الان لماذا العرب يحبون الجواري والخمر والراقصات.. هذا لأننا في المرتبة الأخيرة دائما ”.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط بالمجتمع المدني، ضياء حسناوي، على صفحته بموقع فيسبوك “ حفل افتتاح البطولة العربية لكرة اليد.. يبدو أن من أشرفوا على تنظيم الحفل اخطؤوا في فهم الحدث ”.

يذكر أن البطولة العربية لكرة اليد هذه الدورة تنظمها تونس، بمشاركة 10 أندية من تونس والكويت والجزائر ومصر.