5 أصناف من الأطعمة يجب تجنبها للوقاية من تجلط الدم

حذرت دراسة جديدة من أن 5 أصناف من الأطعمة تشكل الخطر الأكبر في الإصابة بتجلط الدم، منبهة إلى ضرورة عدم الإفراط في تناولها.

ونصحت دراسة منصة ”ويبمد“ أي شخص يرغب في تقليل مخاطر الإصابة بتجلط الدم بضرورة تجنب الإفراط في تناول أصناف الأطعمة التالية:

الأطعمة المكررة والمعالجة، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والوجبات السريعة والمعجنات والمقرمشات والبطاطس المقلية، المشروبات الغازية والمشروبات السكرية، الحلويات، الدهون المشبعة مثل السمن المهدرج، اللحوم الحمراء والمعالجة.

وأظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة ”إبيديميولوجي“ الأمريكية لعلم الأوبئة أن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة والدهون المشبعة مرتبط بالإصابة بالعديد من الأمراض، ويشكل خطراً على الرجال أكثر من النساء.

كما وجدت الدراسة أن تناول بدائل السكر مرتبط بالإصابة باضطرابات أمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكرت أن الفركتوز الذي يستخدم بديلا عن السكر يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تعزيز تصلب الشرايين.

وقالت الدراسة في شرحها ذلك: ”من المعروف أن الفركتوز يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، ولكن هذه الأطعمة تزيد أيضًا من ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يتسبب في حدوث التجلطات، من خلال إبطاء حركة الجسم الطبيعية وقدرته في مقاومتها“.

كما تعمل أطعمة الوجبات السريعة المصنعة بطريقة مماثلة؛ وذلك لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الملح، وتسبب ارتفاعا في ضغط الدم.

وبحسب الدراسة، يمكن أن تسبب النظم الغذائية عالية الصوديوم مشاكل في كيفية تدفق الدم وبالتالي تؤدي إلى تجلطه.

وكشفت دراسات حديثة أن مثل هذه الأطعمة تمنع الدم من الحركة بشكل طبيعي في الجسم.

كما تساهم في تراكم اللويحات في الشرايين وتصيب الجسم بالالتهابات المزمنة، مما يجعله عرضة للإصابة بتجلط الأوردة العميقة وأمراض أخرى خطيرة.

وفي حالة تجلط الأوردة العميقة تكون الجلطة الدموية ثابتة، وتتكون عادة في الأطراف السفلية للجسم.

ويمكن أن تصبح مميتة إذا انفصلت الجلطة وانتقلت عبر مجرى الدم.

وقد تحدث الجلطات الدموية الوريدية العميقة كمضاعفات لعملية جراحية، أو بسبب مرض مزمن.

وتصيب معظم الجلطات الوريدية العميقة لمثل هذه الحالات المرضية في الأوردة الصغيرة أسفل الساق، وهي بدون أعراض، وقد لا يتم اكتشافها.