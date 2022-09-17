بريطانيا.. 10 وجهات خريفية ساحرة تستحق الزيارة

يعتبر الخريف وقتًا مثاليًا لاستكشاف بريطانيا، وحياتها البرية، بسبب الأجواء المعتدلة في مثل هذا الوقت من السنة.

ونشر موقع ”ذا ترافيل“ المختص بالسياحة، أماكن مثيرة للإعجاب في المملكة المتحدة، يمكن زيارتها في فصل الخريف لعيش تجربة ساحرة.

لينكولن

في بداية الخريف، تمتلئ المباني والحدائق التاريخية في ”لينكولن“ بالحشود، وتكون المدينة في أفضل حالاتها، وذلك بفضل الطقس الجيد وأوراق الشجر المتساقطة.

وعندما تبدأ الأوراق في تغيير مظهرها، تتوهج حدائق المدينة بالظلال الملونة.

وهناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكن القيام بها في لينكولن في الخريف، مثل التجول بالأسواق الساحرة وحضور المهرجانات.

برايتون

تعد ”برايتون“ من أفضل الأماكن للاستمتاع بالخريف والطقس الجيد.

ورغم أنها من المدن الساحرة على مدار العام، إلا أن ريفها الرائع ومبانيها الجميلة تكون أجمل في فصل الخريف، ويمكن التنزه في ريف برايتون، للحصول على أفضل تجربة لمشاهدة أوراق الشجر.

أدنبرة

يعتبر فصل الخريف أفضل الأوقات لاستكشاف الهندسة المعمارية الرائعة وتناول الطعام في أدنبرة.

ومع ذلك يمكن الاستمتاع بحضور بعض مهرجانات الخريف والاستمتاع بألوان الخريف الرائعة، حيث تتوهج المساحات الخضراء في المدينة باللون الذهبي والأحمر والبني مع تساقط أوراق النباتات.

ليفربول

تعتبر ”ليفربول“ واحدة من أكثر المدن الفريدة والساحرة التي يجب زيارتها في الخريف.

وتفتخر المدينة بمجموعة رائعة من المعارض الفنية والمتاحف والتراث الموسيقي الذي يمكن الزوار من التواصل مع التاريخ والفن والرياضة والتراث الموسيقي.

وهناك عدة طرق للاحتفال بالخريف في ليفربول مثل الاستمتاع بتساقط أوراق الأشجار وتناول الشوكولاتة الساخنة المتوفرة في المقاهي في مهرجانات الخريف.

كانتربيري

تعتبر مدينة ”كانتربيري“ موطنًا لواحدة من أكثر الكاتدرائيات المذهلة في بريطانيا.

وفي أشهر الخريف تتحول المدينة إلى مكان مذهل مع ألوان رائعة تنتشر في جميع أنحاء المنطقة.

كامبريدج

بالتأكيد، تعتبر ”كامبريدج“ واحدة من أفضل الوجهات في المملكة المتحدة التي يمكن للمسافرين زيارتها في أي وقت من العام.

لكنها تظهر بشكل مختلف في الخريف، وذلك بفضل المساحات المفتوحة التي تضيء بألوان الخريف النابضة بالحياة.

ويمكن زيارة حديقة جامعة كامبريدج النباتية، التي تقع على بعد خطوات قليلة من وسط المدينة، حيث توفر المسارات الملونة تجربة خريفية لا تُنسى.

لندن

يعد التوجه إلى لندن أمرا لا بد منه لأي سائح يزور المملكة المتحدة، حيث تمتلئ بالعديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها.

وتعتبر لندن موطنا للمعارض والمتاحف الجميلة التي تعطي الزوار تجربة فريدة من نوعها، بالإضافة إلى أن الخريف وقت رائع لزيارة المدينة، حيث تتوهج الشوارع باللون الأصفر والبرتقالي والأحمر بسبب الأشجار.

مانشستر

تعتبر ”مانشستر“ واحدة من أكثر المدن سحرا في بريطانيا وتزخر بالكثير من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها بخلاف كرة القدم.

ويوجد في المدينة مركز تسوق ضخم، يوجد فيه متاجر وأسواق تعرض جميع أنواع السلع.

وفي فصل الخريف، تزداد المدينة جمالا، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات الساحرة التي تستحق الزيارة في المملكة المتحدة في الخريف.

ويوجد في المدينة الفرق الموسيقية الحية وأماكن الطعام ومهرجانات الطعام مثل أوكتوبرفست ومهرجان عيد الهالوين.

أكسفورد

يعد اكتشاف المتاحف والمعارض التعليمية المذهلة من أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها في ”أكسفورد“ خلال فترة الخريف.

ويمكن للمسافرين الذهاب لقطف التفاح وتناول عصير التفاح الدافئ ومشاهدة الألعاب النارية من بين العديد من الأنشطة الأخرى.

يورك

تعد ”يورك“ من الوجهات البريطانية التي يمكن زيارتها في أي وقت من العام.

إلا أن تجربة الخريف لا مثيل لها، بسبب الجو العام وألوان الخريف المذهلة التي تقدم لعشاق الطبيعة فرصة لالتقاط الصور.