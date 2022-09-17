الهندي أداني يحتل المرتبة الثانية بين قائمة أثرياء العالم خلال فترة قياسية

احتل رجل الأعمال الهندي ”غوتام أداني“ المركز الثاني في قائمة ”بلومبيرغ“ لأغني أصحاب البلايين متجاوزًا جيف بيزوس، بعد أن حقق، أمس الجمعة، 146.8 مليار دولار من الثروة.

جاء ذلك في ختام يوم استثنائي، شهد تبادلًا سريعًا في مواقع الأكثر ثراء وانتهى بـ ”أداني“ الذي صعد ترتيب الثروة بسرعة فائقة هذا العام، ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك الذي بلغت ثروته 263.9 مليار دولار.

فقد قفزت أسهم شركة أداني ”Adani Enterprises“ إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع، وصعدت بعض شركات مجموعته بأكثر من 1،000% منذ العام 2020.

وأشار تقرير ”بلومبرغ“ إلى أن ما حصل، يوم أمس، كان استثنائيًا في الصراع بين أغنى البشر، حيث تناوب 3 رجال على المركز الثاني في غضون 24 ساعة، مما يسلط الضوء على تقلب الأسواق والصعود السريع للملياردير الهندي أداني في قائمة سيطر عليها عمالقة التكنولوجيا لفترة طويلة.

وصباح أمس الجمعة، تفوق ”أداني“ على قطب الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، ودفع مؤسس أمازون جيف بيزوس إلى المركز الرابع في تصنيفات المليارديرات، لكن الهزة لم تنتهِ عند هذا الحد، فبحلول فترة ما بعد الظهر صعد ”أداني“ إلى المركز الثاني متقدمًا على جيف بيزوس .

ويشير تقرير لـ “ أكسيوس ”، إلى أن تراجع بيزوس إلى المركز الثالث بصافي ثروة حوالي 145.8 مليار دولار أمريكي جاء نتيجة عمليات بيع كبيرة للتكنولوجيا مؤخرًا.

ومعروف أن مجموعة أداني الهندية تعد أكبر مشغل للموانئ والمطارات في الهند، كما أنها منتج رئيس للفحم الحراري وأكبر تاجر فحم.