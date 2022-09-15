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وفاة عريس يمني قبيل ساعات من زفافه في السعودية‎‎
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 20:57 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 21:40 GMT

وفاة عريس يمني قبيل ساعات من زفافه في السعودية‎‎

توفي عريس يمني قبيل ساعات من حفل زفافه، في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وأكد مقربون من المتوفى أن الشاب ناصر عوض ناصر دبوه، من منطقة عسيلان في

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المصدر: عدن – إرم نيوز

توفي عريس يمني قبيل ساعات من حفل زفافه، في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد مقربون من المتوفى أن الشاب ناصر عوض ناصر دبوه، من منطقة عسيلان في محافظة شبوة جنوب اليمن، توفي عصر اليوم الخميس إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به في المدينة المنورة.

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وأوضحوا أن ناصر وزع قبل أيام بطاقات دعوة لحضور حفل زفافه الذي كان محددا مساء اليوم الخميس، في استراحة السحاب بالمدينة المنورة، عقب صلاة العشاء.

وأشاروا إلى أن قضاء الله وقدره كان أقرب للشاب ناصر الذي توفي عصر الخميس نتيجة وعكة صحية مفاجئة، وتحول الفرح إلى حزن.

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وأثارت الواقعة حزنا وفاجعة كبيرة بين أقربائه وأصدقائه ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، الذين عبروا عن صدمتهم بخبر وفاة الشاب ناصر.

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