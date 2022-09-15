السعودية.. وفاة الأمير عبدالكريم بن سعود آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الخميس الموافق 19 / 2 / 1444هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.#واس pic.twitter.com/Hgti00upqX — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 15, 2022

ونشر الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية ”واس“ عبر موقع ”تويتر“، إعلان الوفاة، مبيناً أن الصلاة عليه ستكون بعد صلاة المغرب، اليوم الخميس، في المسجد الحرام.

ونعى الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود ”لتعزيز تاريخ الملك سعود“، عبر ”تويتر“ الراحل، حيث تضمنت التغريدة تقديم التعزية إلى شقيق الراحل الأمير يزيد بن سعود وابنته الأميرة البندري بنت عبدالكريم بن سعود.