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منوعات

السعودية.. وفاة الأمير عبدالكريم بن سعود آل سعود
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 17:16 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 17:35 GMT

السعودية.. وفاة الأمير عبدالكريم بن سعود آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. &nbsp; #الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

 

ونشر الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية ”واس“ عبر موقع ”تويتر“، إعلان الوفاة، مبيناً أن الصلاة عليه ستكون بعد صلاة المغرب، اليوم الخميس، في المسجد الحرام.

ونعى الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود ”لتعزيز تاريخ الملك سعود“، عبر ”تويتر“ الراحل، حيث تضمنت التغريدة تقديم التعزية إلى شقيق الراحل الأمير يزيد بن سعود وابنته الأميرة البندري بنت عبدالكريم بن سعود.

 

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