نجوم الفن اللبناني يدعمون سالي حافظ.. "بطلة وليست مجرمة"

أعرب عدد من نجوم الفن في لبنان، عن دعمهم لمواطنتهم سالي حافظ التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية بعدما اقتحمت بنك ”لبنان والمهجر – بلوم“ الأربعاء، وتهديدها بحرق نفسها إن لم تحصل على الوديعة الخاصة بها في البنك.

مشاهد جديدة من اقتحام مودعين #بلوم_بنك في #لبنان.. ومقتحمة المصرف #سالي_حافظ: "جيت أخد وديعة أختي اللي بتموت بالمستشفى"#إرم_نيوز pic.twitter.com/aIJHP2rnHr — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 14, 2022

ومن بين اللذين دعموا سالي حافظ، الفنانة مايا دياب، حيث دونت عبر حسابها الشخصي على تويتر: ”سالي حافظ تمثلني وتمثل كل لبناني رافض يسكت عن حقه بظل القمع اللي عم تمارسه المصارف والدولة من سنوات ولليوم“.

وأضافت الفنانة اللبنانية: ”الله يشفي أختك ويشفي كل مريض سرطان وينصرك على كل مين عم يحاول يقلب الحق عليكي.. أنتِ واحدة من أبطال بلدي“.

#سالي_حافظ تمثلني وتمثل كل لبناني رافض يسكت عن حقه بظل القمع اللي عم تمارسه المصارف والدولة من سنوات ولليوم..

الله يشفي أختك ويشفي كل مريض سرطان وينصرك على كل مين عم يحاول يقلب الحق عليكي .. انتِ وحدة من ابطال بلدي pic.twitter.com/0tYrroHebl — Maya Diab (@mayadiab) September 14, 2022

من جانبها، أعربت الفنانة إليسا عن استغرابها من ملاحقة سالي حافظ لمحاولتها الحصول على حقها، حيث كتبت على تويتر: ”بدل ما توقفوا سالي اللي بدها حقها تا تتعالج أختها، روحوا وقفوا الفاسدين اللي سرقوا الدولة وصادروا أموال الناس وحرموهم أبسط حقوقن. يا عيب الشوم شو هالزمن اللي وصلنالو“.

بدل ما توقفوا سالي اللي بدها حقها تا تتعالج أختها، روحوا وقفوا الفاسدين اللي سرقوا الدولة وصادروا أموال الناس وحرموهم أبسط حقوقن. يا عيب الشوم شو هالزمن اللي وصلنالو pic.twitter.com/f54mjvjgcV — Elissa (@elissakh) September 14, 2022

بدورها، علقت سيرين عبد النور على ملاحقة سالي حافظ قائلة: ”عن جد رولا، سالي حافظ صديقة نورا فارس في العين بالعين الله يعين هالبلد وشعبه لوين وصلونا هل حرامية“.

عن جد رولا #سالي_حافظ صديقة #نورا_فارس #العين_بالعين

الله يعين هالبلد وشعبه لوين وصلونا هل حرامية https://t.co/N4esIscxUO — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 14, 2022

أما الفنان راغب علامة، فعلق عبر تدوينة على تويتر، جاء فيها: ”طبقة الحرامية في لبنان أجبرت سالي حافظ أن تتصرف بشكل غير قانوني لكي تأخذ حقها والمفروض أن يحميها القانون، سالي حافظ ليست مجرمة ولا إرهابية، إنها طالبة حق“.

وتابع علامة: ”الحرامية معروفين بالاسم والعنوان ومحميين من قبل دولة تخلت عن القانون والحق لمصلحة العصابات والمجرمين.. لبنان ينهار“.

طبقة الحرامية في لبنان اجبرت سالي حافظ ان تتصرف بشكل غير قانوني لكي تأخذ حقها والمفروض ان يحميها القانون #سالي_حافظ ليست مجرمة ولا ارهابية انها طالبة حق.الحرامية معروفين بالاسم والعنوان ومحميين من قبل دولة تخلت عن القانون والحق لمصلحة العصابات والمجرمين #لبنان_ينهار — RaghebAlama (@raghebalama) September 14, 2022

وكتب الممثل باسم مغنية: ”لو وُجِدَ الرجال لما رأينا جميلات بألف رجل.. هل من رجل في هذه الدولة؟“.

لو وُجِدَ الرجال لما رأينا جميلات بألف رجل#هل_من_رجل_في_هذه_الدولة#سالي_حافظ — Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) September 14, 2022

وقالت الممثلة ماجي بوغصن: ”سالي حافظ حصلت بالقوة على جزء من مصرياتها المحجوزة بالبنك.. حتى تقدر تعالج إختها المصابة بالسرطان..كلنا نحط حالنا مطرحها.. أقل حقوقنا نواجه مصايبنا ونحل أمورنا ونعالج أهالينا بأموالنا وجنى أعمارنا.. أقل شي! ما أخذ بالقوّة.. لا يُستردّ إلا بالقوة.. بطلة يا سالي“.

#سالي_حافظ حصلت بالقوة على جزء من مصرياتها المحجوزة بالبنك.. حتى تقدر تعالج إختها المصابة بالسرطان..

كلنا نحط حالنا مطرحها.. أقل حقوقنا نواجه مصايبنا ونحل أمورنا ونعالج أهالينا بأموالنا وجنى أعمارنا.. أقل شي!

ما أخذ بالقوّة.. لا يُستردّ إلا بالقوة..

بطلة يا سالي✌️♥️ pic.twitter.com/3nttNMA5le — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 14, 2022

وكانت سالي حافظ قد اقتحمت بنك ”لبنان والمهجر بلوم“ في بيروت لاسترداد نحو 13 ألف دولار و6 ملايين ليرة لبنانية من وديعتها من أجل علاج شقيقتها المصابة بالسرطان.