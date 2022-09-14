إيقاف معلم فلسطيني عن العمل بعد اعتدائه بالضرب المبرح على أحد طلابه

أقدم معلم فلسطيني، على الاعتداء على أحد طلابه في إحدى مدارس الضفة الغربية، بضربه ضربًا مبرحًا، الأمر الذي أثار غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لإصدار قرار بإيقاف المعلم عن العمل.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية ونشطاء على مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر المعلم وهو يعتدي بالضرب المبرح على أحد طلابه باستخدام عصا، في إحدى مدارس مديرية بيرزيت وسط الضفة الغربية.

وزارة التربية والتعليم تقرر إيقاف معلم عن العمل بعد انتشار مقطع فيديو له، وهو يعنّف أحد الطلبة في مديرية بيرزيت شمال رام الله. pic.twitter.com/hoBYocNtwK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 14, 2022

وبحسب الفيديو، الذي صوره أحد زملاء الطالب في الفصل الدراسي، فإن المعلم أقدم على ضرب الطالب على مناطق مختلفة في أنحاء جسده وبشكل عشوائي، بما يخالف القوانين المعمول بها في المدارس الفلسطينية.

وزارة التربية والتعليم تقرر إيقاف معلم عن العمل بعد انتشار مقطع فيديو له، وهو يعنّف أحد الطلبة في مديرية بيرزيت شمال رام الله. pic.twitter.com/hoBYocNtwK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 14, 2022



وعقب الضجة التي أثارها الفيديو، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، في بيان صحفي صدر عنها، مساء الأربعاء، إيقاف المعلم عن العمل، كما أنها قررت تشكيل لجنة تحقيق بالحادثة.

وقال البيان: ”بعد مشاهد تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي لأحد المعلمين وهو يعنف أحد الطلبة في مدارس مديرية بير زيت، فقد قررت وزارة التربية والتعليم وقف المعلم عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق فورية في الحادثة“.

وأضاف البيان: ”تؤكد الوزارة رفضها المطلق لكافة أشكال العنف بحق الطلبة، وستتخذ إجراءات حاسمة بحق من يتجاوز التعليمات بهذا الاتجاه“.

ووفق الإجراءات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية؛ فإنه يمنع على المعلم استخدام الضرب كوسيلة لعقاب الطلاب، حيث تعاقب المعلمين بهذه الحالة بالإيقاف عن العمل، والتحويل للتحقيق، واتخاذ بعض الإجراءات التأديبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير قضية ضرب المعلمين لطلابهم في المناطق الفلسطينية ضجة واسعة، حيث سُجل في الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر من حادثة عنف تجاه الطلاب من قِبل المعلمين على مدار السنوات الماضية.