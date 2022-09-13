سعودي ينقذ حياة 5 أشخاص بعد وفاته (فيديو)

تمكن شخص سعودي متوفى دماغيا، من إنقاذ أرواح 5 أشخاص بحالات حرجة، في حادثة نادرة حازت على إعجاب واسع من قبل نشطاء سعوديين.

أجرى الفريق الطبي في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، مجموعة عمليات بعد تبرع المتوفى دماغيا بأعضائه، ما ساهم بإنقاذ حياة 5 آخرين كانوا في حالات حرجة.

وساهمت أعضاء الشخص المتبرع في زرع قلب لطفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، وكلية يمنى لطفلة عمرها 14 عاما.

كما ساهمت أعضاء المتبرع في زرع كلية يسرى لشخص عمره 38 عاما، وكبد لسيدة عمرها 60 عاما، ورئة لفتاة عمرها 20 عاما.

وقال الدكتور عبدالوهاب نوح، استشاري تخدير زراعة الأعضاء في مدينة الملك عبدالله الطبية، إنه بعد تشخيص المريض المتبرع بحالة الوفاة الدماغية، وأخذ الموافقة من عائلته، تم أخذ كليتين وكبد وقلب ورئة، وتم زرع تلك الاعضاء في عدد من المرضى، وهي حالات كانت ميؤوسا منها.

وهذه الواقعة ليست الأولى في السعودية، حيث أعلنت صحة نجران قبل أيام، إنقاذ حياة 5 مرضى في مستشفيات المملكة، بعد موافقة ذوي مريض في مستشفى نجران العام، على التبرع بأعضائه بعد وفاته دماغيا.

ويشهد القطاع الصحي في السعودية نهضة على الصعد كافة، وتملك المستشفيات السعودية كفاءات طبية وتقنية لإجراء جميع أنواع العمليات ومنها عمليات زرع الأعضاء، في ظل توجه ديني وإنساني داخل المجتمع السعوي للتبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الآخرين.

وتم إطلاق برنامج تحول القطاع الصحي في المملكة، والهادف إلى إعادة هيكلة القطاع ليصبح نظاما صحيا شاملا وفعالا يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 واستيعاب طموحاتها وتلبية متطلباتها.