"ساكسيشن" و"سكويد غايم" يحصدان أبرز جوائز "إيمي" التلفزيونية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تقاسم إنتاجان كبيران أمس الاثنين جوائز ”إيمي“ التلفزيونية، إذ حصل ”ساكسيشن“ من ”إتش بي أو“ على جائزة أفضل مسلسل درامي، في حين دخل الكوري ”سكويد غايم“ (لعبة الحبار) تاريخ المسابقة بنيله مجموعة مكافآت أبرزها تلك المخصصة لأفضل ممثل، إذ مُنحت لبطله لي جونغ جاي.

وفاز ”ساكسيشن“ الذي كان مرشحا في 25 فئة بثلاث جوائز أخرى من بينها أفضل سيناريو وأفضل دور مساعد (لماثيو ماكفاديين).

وتقاسم المسلسل الأمريكي أبرز الجوائز مع المسلسل الكوري الجنوبي ”سكويد غايم“ الذي تحوّل ظاهرة.

وفتح مسلسل ”نتفليكس“ صفحة جديدة في تاريخ جوائز ”إيمي“ الموازية بأهميتها تلفزيونيا للأوسكار في السينما، بفضل حصوله على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي لبطله لي جونغ جاي، ما جعله أول فائز بهذه الجائزة عن عمل بلغة غير الإنجليزية.

وكرّس ”سكويد غايم“ بهذا الإنجاز النجاح المتزايد للسينما الكورية الجنوبية بعدما سبقه فيلم ”باراسايت“ للمخرج بونغ جون هو إلى انتزاع جائزة أوسكار أفضل فيلم عام 2020.

وفي فئة المسلسلات الدرامية، حصلت زندايا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها كمراهقة مدمنة على المخدرات في ”يوفوريا“.

وفاز ”تيد لاسو“ من إنتاج ”أبل تي في +“ بجائزة أفضل مسلسل كوميدي.