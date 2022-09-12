شاب يسب الأمير أندرو خلال سيره خلف نعش والدته الملكة إليزابيث.. والشرطة تتدخل (فيديو)

تعرض الأمير أندرو، الإثنين، لمضايقات من قبل أحد المتجمهرين الذي صاح قائلاً ”أنت رجل عجوز مريض“، بينما كان ابن الملكة إليزابيث الثانية يتبع موكب نعشها في شوارع إدنبرة.

وخرج المشيعون الاسكتلنديون بالآلاف للتعبير عن احترامهم وحزنهم على رحيل الملكة، عندما غادرت بالمورال للمرة الأخيرة.

وكان الموكب، الذي تم بثه على الهواء مباشرة على البي بي سي، صامتًا إلى حد كبير، كئيبًا ومحترمًا مع المتجمعين بجانب الطرق الريفية والجسور وفي مراكز القرى والمدن لتوديعها.

ومع ذلك، قطع أحد المتجمهرين الصمت، وصرخ بقوة موجها كلامه للأمير أندرو واصفا إياه بـ“الرجل العجوز والمريض“، قبل أن تسحبه الشرطة.

شاب يسب الأمير أندرو خلال سيره خلف نعش والدته #الملكة_إليزابيث في إدنبرة ويصفه بـ"الرجل العجوز المريض".. و عناصر الشرطة تطرحه أرضا#إرم_نيوز #PrinceAndrew #QueenElizabeth #KingCharlesIII pic.twitter.com/F9VboSjqba — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 12, 2022

وتبع ذلك شجار قصير قبل أن تقود الشرطة الرجل بعيدًا وهو يصرخ ”مقرف“ و ”لم أفعل شيئًا خاطئًا“.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا لموقع ”Yahoo News UK“: ”تم القبض على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا لصلته بخرق السلام في رويال مايل حوالي الساعة 2.50 مساءً يوم الاثنين، 12 سبتمبر 2022.“

وأندرو هو الابن الثاني للملكة الراحلة، ابتعد عن الحياة العامة وسط تداعيات صداقته مع الملياردير المتهم بالتحرش بالأطفال جيفري إبستين.

في يناير من هذا العام، جردته الملكة من جميع أدواره العسكرية الفخرية.

في مارس/ آذار، دفع ملايين الدولارات لتسوية قضية اعتداء جنسي مدني مع فيرجينيا جوفري، على الرغم من أن الاتفاق لم يعترف بأي ذنب ويصر أندرو على براءته.