تعرف على أبرز التقنيين الذين كرمتهم الملكة إليزابيث

عاشت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، التي توفيت الخميس الماضي، حياة ذات علاقة متواضعة بالتكنولوجيا.

يأتي ذلك نظرا لأن حياة العائلة الملكية ترتبط بشكل كبير بالتيجان والطقوس والمراسم التي يصعب التخلص منها وتجعل أفرادها يبدون وكأنهم ينتمون إلى عصور سابقة.

لكن على الرغم من ذلك، شهدت حقبة إليزابيث الثانية التي كانت أطول ملوك المملكة المتحدة تكريم ومنح الأوسمة لعديد من ”التقنيين“ الذين كان لمساهماتهم أثر كبير وملحوظ في حياتنا اليومية، بل إن بعضها يعتبر من أهم اختراعات القرن العشرين.

ويسلط هذا التقرير الضوء على قائمة مختارة من التقنيين الذين كرمتهم الملكة الراحلة.

جوني إيف – مصمم منتجات أبل

كان للبريطاني جوناثان إيف، أو ”جوني إيف“ تأثير كبير على تصميم منتجات شركة ”أبل“ وأبرزها آيماك، و“باور ماك جي 4 كيوب“، و“آي بود“ و“آيفون“ و“آيباد“ و“ماك بوك“.

بدأ إيف، مسيرته المهنية في شركة تصميم في لندن تدعى ”Tangerine“، حيث تم تكليفه بتصميم المنتجات المنزلية الشائعة مثل أفران الميكرويف والمراحيض والمثاقب وفرشاة الأسنان.

وجد إيف العمل في تلك الشركة محبطا، نظرا لأن العملاء في كثير من الأحيان لا يشاركونه أذواقه التي تتسم بالحداثة والبساطة.

وبعد أن رفض أحد هؤلاء العملاء تصميمه للمرحاض، قرر قبول عرض للانضمام إلى شركة ”أبل“، على الرغم من أن ذلك يعني نقل عائلته إلى الولايات المتحدة.

كانت بدايته في ”أبل“ صعبة وكاد يستقيل.

لكن ستيف جوبز، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي الراحل أقنعه بالبقاء عندما عاد إليها بعد الإطاحة به عام 1985.

أصبح إيف نائب الرئيس الأول للتصميم الصناعي في عام 1997، وكان أول نجاح كبير له هو منتج ”آيماك“، الذي تم تقديمه في عام 1998.

ولعب أيضا دورا حيويا في تصميم ”أبل بارك“، الذي تم الانتهاء منه في عام 2017، ثم غادر الشركة في عام 2019 ليبدأ العمل بشركته المستقلة.

منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب ”فارس“ في 2011، نظير خدمات التصميم والمشاريع ليصبح السير جوناثان إيف.

تيم برنرز – لي -مخترع الويب

ماذا كان سيفعل العالم بدون العمل النبوئي لـ“تيم برنرز – لي“ هذا الرجل الذي اخترع شبكة الويب العالمية أثناء عمله في شركة ”CERN“ في سويسرا في الثمانينيات.

”برنرز – لي“ الذي بدأ عمله كمتعهد مستقل لشركة في ”CERN“ في عام 1980، اقترح نظاما لتسهيل مشاركة المعلومات وتحديثها بين الباحثين، بناء على مفهوم النص التشعبي البسيط.

أطلق ”برنرز–لي“ على هذا النظام اسم ”INQUIRE“، ليضع بذلك الأسس المفاهيمية لتطوير شبكة الويب العالمية لاحقا.

قضى البريطاني ”بيرنرز لي“ السنوات القليلة التالية في العمل في شركة كمبيوتر في دورست في إنجلترا، لتطوير استدعاء إجراء عن بعد في الوقت الفعلي.

عندما عاد إلى شركة ”CERN“ كزميل في عام 1984، اعتمد على تلك التجربة في شبكات الكمبيوتر لربط العناصر الفردية الحالية المختلفة معا: النص التشعبي، والإنترنت، وكائنات النص متعدد الخطوط، وما إلى ذلك.

انتهى هو وزميله ”روبرت كاييو“ من بناء نظام يعتمد على ”INQUIRE“.

وقام ”بيرنرز لي“ ببناء أول متصفح ويب وأطلق أول موقع ويب في 20 ديسمبر 1990، مستضافا على خادم CERN.

للتأكد من أن اختراعه سيكون متاحا مجانا، تجنب ”برنرز–لي“ تقديم أي براءات اختراع أو حقوق ملكية، حتى يمكن لأي شخص استخدام التكنولوجيا.

ثم أسس اتحاد شبكة الويب العالمية لإنشاء معايير متوافقة والتحسين المستمر لجودة الويب.

منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب ”فارس“ في عام 2004؛ كما قلدته أيضا وسام الاستحقاق المرموق في عام 2007.

توني هور- مطور خوارزمية الفرز السريع

توني هور، عالم حاسوب بريطاني وقف وراء العديد من التطورات الأساسية في لغات البرمجة والخوارزميات وأنظمة التشغيل والتحقق الرسمي والحوسبة المتزامنة، وغيرها من الإنجازات التقنية الأخرى.

درس في البداية الكلاسيكيات والفلسفة في جامعة أكسفورد، وبعد فترة قضاها في البحرية الملكية، عاد إلى الجامعة عام 1958، لدراسة الإحصاء.

وخلال تلك الفترة أصبح مهتما ببرمجة الكمبيوتر، حتى أنه درس الترجمة الآلية تحت إشراف أندريه كولموغوروف في جامعة موسكو الحكومية.

اشتهر بتطويره للفرز السريع، وهي خوارزمية لا تزال شائعة الاستخدام حتى يومنا هذا.

أثناء عمله في شركة صغيرة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر في لندن، بدأ في تطوير خوارزميات رئيسية للغة برمجة ”Algol 60“.

يمكن القول إنه اشتهر باختراعه ”المؤشر الفارغ“ (Null pointer)، والذي أطلق عليه فيما بعد ”خطأ المليار دولار“ في مؤتمر برمجيات عام 2009.

حصل توني هور على وسام ”فارس“ من قبل الملكة إليزابيث الثانية في عام 2000، لخدمات التعليم وعلوم الكمبيوتر.

بيل غيتس – مؤسس مايكروسوفت

هو أحد رواد ثورة الحواسيب الصغيرة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

اشتهر غيتس بكتابة أول برنامج برمجي له في سن 13، وبعدها انسحب في النهاية من جامعة هارفارد ليؤسس شركة مايكروسوفت مع صديقه بول ألين في السبعينيات.

بعد أن رفض غيتس وألين العمل لدى شركة ”آي بي إم“، أبرم الصديقان عقدا مع الشركة ذاتها لشراء حقوق برنامج اسمه ”86QDOS“ وطورته شركتهما، وباعته لشركة آي بي أم.

وسرعان ما أصبح لاحقا برنامج ”إم- دوس“ من مايكروسوفت هو نظام التشغيل الرئيسي لتلك السوق.

تخلى غيتس، عن إدارة عمليات مايكروسوفت اليومية في عام 2008، للتركيز على عمله الخيري عبر مؤسسة بيل ومليندا غيتس.

وبحلول عام 2020، ترك منصبه في مجلس الإدارة أيضا.

وبسبب أعماله وإسهاماته التقنية والخيرية قلدته الملكة الراحلة لقب ”الفارس الفخري“ في عام 2005.