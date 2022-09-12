السعودية.. جدل واسع بعد أداء مقيم عُمرة عن "روح" الملكة إليزابيث

أثار رجل قيل إنه مقيم يمني الجنسية، جدلا واسعا عقب ظهوره في الحرم المكي في المملكة العربية السعودية، وهو يؤدي العمرة عن روح ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي توفيت يوم الخميس الماضي عن 96 عاما.

وظهر الرجل في مقطع فيديو وهو يرتدي ملابس الإحرام البيضاء، ويرفع قطعة من القماش دوَن عليها عبارة باللغتين العربية والإنجليزية، أكد من خلالها بأن ”العمرة التي يؤديها هي عن روح الملكة إليزابيت“.

ودشَن المدونون وسما تفاعلوا من خلاله مع الفيديو وطالبوا السلطات السعودية بضرورة القبض على هذا الرجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وترحيله عن البلاد.

وأبدى النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة استياءهم وغضبهم مما أقدم عليه هذا الرجل واعتبروه ”استهزاء بالشعائر الإسلامية“.

وأفادت بعض الحسابات والنشطاء بأنه ”مقيم يمني الجنسية وليس سعوديا، وبأنه تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة“.

ولم يصدر الأمن العام السعودي، الذي يعلِق على كل حادثة تقع في المملكة، بيانا حول الواقعة وتفاصيلها وإن كان قد تم بالفعل القبض على الرجل أم لا حتى إعداد هذا التقرير.