مصر.. الهيئة الوطنية للإعلام توضح حقيقة تحويل مبنى "ماسبيرو" لفندق

نفت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، اليوم الإثنين، ما تردد حول وجود توجه بنقل مبنى التلفزيون الرسمي (ماسبيرو) بالكامل إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويل المقر القديم إلى فندق عالمي ومولات تجارية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح، وأن المقر الحالي لمبنى ماسبيرو قائم كما هو، ومستمر في تقديم خدماته الإعلامية كافة بشكل طبيعي، مع اعتباره رمزًا حضاريًا وتراثيًا.

وأضاف البيان أن الهيئة الوطنية للإعلام لديها مقر في العاصمة الإدارية الجديدة، شأنها شأن كل المؤسسات الحكومية للقيام بممارسة أعمالها من تغطيات إعلامية ونقل مباشر لجميع الأحداث والفعاليات التي ستشهدها العاصمة الإدارية.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباء عن وجود توجه بنقل ماسبيرو بالكامل إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وتحويل المقر القديم لفندق عالمي ومولات تجارية.