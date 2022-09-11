5 نصائح تجعل منك مديرا ناجحا

بينت دراسات أنه من المهم للغاية للمؤسسين ورواد الاعمال، إعطاء الأولوية لإدارة الوقت والتواصل وقيادة فرقهم. حيث تشكل العادات الصغيرة أساس النجاح. وهناك خمس عادات أساسية موصى بها لكل رائد أعمال لبناء عمل أقوى وحياة متوازنة:

1. جدولة الوقت

يقع جميع المؤسسين في فخ الرغبة في النجاح أكثر من أي شيء آخر مما يكون مرهقا. ولضمان حصولك على الوقت الذي تحتاجه لأداء عملك الأفضل، ينصحك الخبراء بأن تكون قاسيًا في جدولك الزمني:

قسم الوقت بين العمل والتطوير المهني والأسرة والسفر والتمرين وما إلى ذلك. وعندما تركز على أمر محدد، حاول أن تكون ملتزمًا تمامًا به واستخدم التقويم والجدول الزمني لكل شيء.

يؤكد المختصون على أهمية أن تحب نفسك أولاً لتكتشف الأشياء التي تحتاج إلى وضعها في المقام الأول بالنسبة لك – والتي لا تتعلق بعملك: ربما الاستيقاظ والتأمل، أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو المشي لمسافات طويلة.

مهما كان الأمر، فإن أول شيء تفعله كل صباح يجب أن يكون شيئًا من شأنه أن يضعك في عقلية إيجابية وجاهزًا لمهاجمة اليوم.

2. اقرأ الأخبار

وهو شيء بسيط غالبًا ما يغفل عنه رواد الأعمال، لكنه مهم للغاية: فالبقاء على اطلاع حول ما يحدث في العالم يتعلق بالملاءمة – يجب أن تكون قادرًا على المشاركة في المحادثات حول كيفية أداء الأسواق، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية.

لكي تكون استراتيجيًا بشأن عملك، يجب أن تكون قادرًا على فهم كل من الاتجاهات الكلية والجزئية. ويشدد الخبراء على ضرورة تصفح الأخبار كل صباح حتى تكون على دراية.

3. تواصل مع موظفيك

القاعدة الأولى لتكون مديرًا جيدًا هي التواصل مع الأشخاص ليس فقط حول مجرد وظائفهم، تحدث مع الجميع أثناء تنقلك في المكتب (الجميع، من الرجل الذي ينظف آلة القهوة وصولاً إلى الأشخاص الذين يديرون البرامج والشراكات على المستوى الدولي).

فحسب الخبراء، عندما يستمع المدراء بنشاط إلى موظفيهم، فإن ذلك يعزز التواصل معك بشكل أفضل ويبني ثقافة أفضل ويساعدهم على الشعور براحة أكبر في التعامل بشأن القضايا المهمة أو الفكرة العظيمة التالية.

4. كون علاقات بطريقة صريحة

التواصل هو عادة أساسية جدا، فهو يفتح الأبواب ويقدم أفكارًا جديدة ويلهمها. ويجب أن تتعلم كيف تجعل التواصل أكبر وهنا ينصح الخبراء أن تكون دائمًا فكرة واضحة عن ثلاثة أشياء: لماذا أنا ذاهب، ومع من أريد الاتصال وما هي النقاط التي أريد التحدث إليها.

يستغرق الأمر وقتًا وطاقة فعلاً للقيام بذلك، ولكن ينتهي الأمر بفتح أبواب جديدة.

5. حدد الأهداف وقلها بصوت عالٍ

قم بكتابة أربعة أهداف تريد تحقيقها في الأشهر الستة المقبلة مع فريقك ثم أخبر الناس عنها: فالإعلان عن أهدافك يعني أنه يمكنك أن تخضع للمساءلة علنًا، لذلك لا تخف من عرض أهدافك لأن ذلك سيبقيك صادقًا ومتحفزًا لمعرفة كيف ستنجز هذه الأشياء.

من المهم أيضًا إعادة النظر في أهدافك، سواء كانت أهدافًا يومية في قائمة المهام الخاصة بك أو أهداف الصورة الكبيرة التي قد تستغرق شهورًا لتحقيقها لأن الظروف تتغير، وقد ينتهي بك الأمر إلى إعادة ترتيب الأولويات. وهذا جيد – لأن الأهداف هي أداة ملاحية كونها تبقيك على الطريق الصحيح.