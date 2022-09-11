زلزال عنيف يضرب بابوا غينيا الجديدة وتحذير من موجات تسونامي

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 7.6 درجة هز المنطقة الشرقية في بابوا غينيا الجديدة يوم الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.

وأصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

وفي وقت لاحق، قال المركز إن الخطر قد انتهى.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا أنه لا يوجد أي تهديد فوري على البلاد من موجات تسونامي.

ووصف سكان بابوا غينيا الجديدة على تويتر شعورهم بالهزات وتبادلوا صورا ومقاطع مصورة لمواد تسقط من على أرفف محلات تجارية.