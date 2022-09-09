كم تبلغ ثروة الملكة إليزابيث ومن سيرثها؟‎‎

كانت للملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس ثروة خاصة ضخمة، تراكمت عامًا بعد عام، بالإضافة إلى المبالغ الهائلة التي قدمها دافع الضرائب البريطاني لها.

ووفقا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية فإن حجم ثروة الملكة الخاصة والتي هي الآن ملك لابنها الملك تشارلز الثالث، لا يزال سرا.

وقالت الصحيفة الجمعة: ”الثروة الخاصة للملكة غير معروفة، على الرغم من تقديرها من قبل الكثيرين من الأشخاص والمؤسسات.

وفي عام 2011، قدرت مجلة وفوربس الأمريكية صافي ثروتها بنحو 325 مليون جنيه إسترليني (390 مليون دولار)“.

وأشارت إلى أنه في وقت لاحق من عام 2015، أفاد مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات أن تلك الثروة بلغت حوالي 275 مليون جنيه إسترليني (325 مليون دولار) بنهاية ذلك العام.

ولفتت الصحيفة إلى أن العائلة الملكية معفية دستوريا من دفع الضرائب إلا أن الكثير منهم يدفعون ضريبة طوعية مضيفة: ”من الآمن القول الآن بعد وفاة الملكة، إن بعض أعضاء الأسرة الملكية سيصبحون أكثر ثراءً“.

وقالت الصحيفة: ”كيف اختارت الملكة توزيع ثروتها الشخصية وهي لا تزال على قيد الحياة هي مسألة ستشرف عليها الآن عائلتها ومحاموها، ومع ذلك، فإن بعض عناصر الميراث الملكي معروفة بسبب التقاليد“.

ولفتت إلى أنه بمجرد أن يتولى الملك تشارلز الثالث العرش رسميا سيرث ابنه الأكبر الأمير ويليام ”دوقية كورنوال“، وهي ملكية خاصة يمتلكها دائمًا الابن الأول للملك وهو الآن الطفل الأول.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الملكية أنشئت عام 1337 وتبلغ مساحتها 135000 فدان في إنجلترا وتشرف على جميع الأراضي الملكية في تلك المنطقة، مضيفة أن تلك الملكية تدر حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) من الدخل الخاص سنويًا.

وأضافت: ”من المحتمل أن يتم الإعلان عن تفاصيل وصية الملكة على موقع العائلة المالكة على الإنترنت، كما كان الحال مع الملكة الأم التي نشرت وصيتها عام 2002“.

وجاء في الوصية: ”لقد أورثت الملكة إليزابيث الملكة الأم ممتلكاتها بالكامل (والتي تشتمل بشكل أساسي على محتويات منازلها) للملكة إليزابيث الثانية“.

وعرض المنشور على الموقع الملكي بالتفصيل التحركات المختلفة التي قام بها أفراد العائلة المالكة فيما أكد أن تشارلز سينتقل إلى كلارنس هاوس ويستخدمه كمنزل له وأن الملكة الأم تركت أيضا مسكنًا خاصًا في مقاطعة بالمورال باسكتلندة لتستخدمه الأسرة.