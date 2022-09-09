من لندن إلى براغ.. أفضل 8 رحلات نهرية أوروبية لهواة السياحة والاستكشاف

تعتبر الرحلات النهرية بالقوارب والسفن من أكثر التجارب الممتعة، حيث يمكن عبرها الاستمتاع بالعمارة التاريخية ومشاهد العواصم المذهلة، والاسترخاء ومشاهدة المزيد من الأماكن في أوروبا دون السير في الشوارع المزدحمة أو التجول في المدن المشهورة لبضع ساعات.

وفي هذا الصدد، رصدت مجلة ”ذا ترافيل“ قائمة بأفضل الرحلات النهرية في أوروبا والتي يجب تجربتها قبل انتهاء عام 2022، وهي:

مزار نهر لندن

تستغرق الرحلة النهرية عبر نهر لندن نحو 40 دقيقة وتمر بأبرز معالم المدينة، وتوفر رحلة ”London Eye River Cruise“ للمسافرين منظورًا فريدًا لواحدة من أشهر مناطق الجذب في المدينة والعديد من المعالم الأثرية في جولة قصيرة تضم كاتدرائية القديس بولس، ومعرض تيت مودرن، وساعة بيج بن، وبرج لندن.

رحلة نهر السين

يمكن الاستمتاع بالتجربة الفرنسية الأصيلة عبر إطلالات رائعة على مدينة باريس في رحلة نهرية لمدة ساعة على نهر السين، حيث توفر الرحلة البحرية فرصة لمشاهدة معالم الجذب الشهيرة، مثل برج إيفل ومتحف اللوفر ودورسيه من الماء.

رحلة نهر فلورنسا

يمكن للمسافرين الذين يحبون استكشاف إيطاليا ومدينة فلورنسا على وجه التحديد، الاستمتاع بإطلالة مذهلة على المدينة من خلال القيام برحلة عبر نهر أرنو على قارب صغير، والاستمتاع بمشاهدة معرض أوفيزي الذي يعتبر أحد أقدم المتاحف الفنية وأكثرها شهرة في العالم الغربي، كما يمكن مشاهدة قصر كورسيني أيضا.

رحلة نهر فلتافا

يمكن التعرف على تاريخ جمهورية التشيك من خلال رحلة نهرية مذهلة وبأسعار معقولة عبر نهر فلتافا، لزيارة المعالم الرئيسية مثل جزيرة كامبا وقلعة براغ وجسر تشارلز.

رحلة النهر الكبير

يمكن الاستمتاع بفن العمارة في إسبانيا عن طريق رحلة نهرية عبر إشبيلية وطريق النهر الكبير الذي يفصل بين أحياء تريانا وإشبيلية، وهو النهر الرئيسي الوحيد القابل للملاحة في البلاد، حيث يمكن مشاهدة أماكن ذات مناظر خلابة خلال هذه الرحلة.

رحلة نهر الدانوب

يمكن القيام برحلة نهرية أوروبية بتكلفة قليلة عن طريق نهر الدانوب في بودابست، حيث يمكن للمسافرين تجربة الرفاهية بميزانية محدودة من الاستمتاع بمشروبات ترحيبية وإطلالات خلابة على جسر سيشيني.

رحلة نهر روتردام

يمكن القيام بجولة نهرية في مدينة روتردام في هولندا بدلا من القنوات المزدحمة في أمستردام، والاستمتاع برحلة على طول نهر الميز، ومشاهدة الإطلالات الرائعة لهذه المدينة الهولندية الحديثة، والمرور عبر معالم مثل فندق نيويورك والبيت الأبيض وبرج يوروماست مع التعرف على تاريخ المدينة.

نهر لشبونة

يمكن استكشاف البرتغال على متن قارب على نهر تاجه، حيث يحصل الضيوف على مشروب ترحيبي على متن الرحلة، ويشاهدون المعالم الهامة مثل جسر 25 أبريل المعلق وتمثال المسيح الفادي وبرج بيليم، وتتيح هذه الرحلة البحرية الحصول على منظر مذهل لمدينة لشبونة.