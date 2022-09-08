دراسة: بتر أطراف أول انسان منذ 31000 عام

اكتشف باحثون من جامعة جريفيث الأسترالية رفات شاب في بورنيو، أكبر الجزر الآسيوية، بُترت قدمه اليسرى جراحيا منذ 31000 عام، بحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبحسب الصحيفة فإن المثير للدهشة أن الباحثين يعتقدون أن الشخص نجا من الجراحة، وعاش من ست إلى تسع سنوات أخرى، ومات في سن التاسعة عشرة أو العشرين.

وتقول دراسة نشرتها مجلة Nature العلمية: ”يشير هذا الدليل المبكر غير المتوقع على نجاح بتر أحد الأطراف إلى أن بعض مجموعات البحث عن الطعام البشرية الحديثة في آسيا الاستوائية قد طورت معرفة ومهارات طبية متطورة قبل فترة طويلة من انتقال الزراعة في العصر الحجري الحديث“.

وحتى الآن، حدث أقدم بتر جراحي معروف لمزارع من العصر الحجري الحديث في فرنسا منذ حوالي 7000 عام، حيث تم استئصال ساعده الأيسر جراحيًا ثم شُفي جزئيًا.

ومع ذلك، في المجتمعات الغربية، أصبح البتر الجراحي الناجح معيارًا طبيًا خلال المائة عام الماضية، وفقًا للباحثين.

وأضافوا: ”قبل التطورات السريرية الحديثة، بما في ذلك المضادات الحيوية، كان يُعتقد على نطاق واسع أن معظم الأشخاص الذين يخضعون لجراحة البتر قد يموتون، إما في وقت البتر بسبب فقدان الدم والصدمة أو من العدوى اللاحقة، السيناريوهات التي لا تترك علامات هيكل عظمي للشفاء المتقدم“.

واكتشف الفريق البحثي البقايا الهيكلية داخل كهف الحجر الجيري ”ليانغ تيبو“ في شرق كاليمانتان بإندونيسيا، ويعتقدون أنها تعود إلى شاب تم بتر الثلث السفلي من ساقه جراحيًا، ربما عندما كان طفلاً.

وفي حين أن سبب البتر لا يزال غير واضح، يشير الباحثون إلى أنه من غير المحتمل أن يكون نتيجة لهجوم حيوان أو حادث آخر، لأنها عادة ما تسبب كسورًا ساحقة.

وفي ما يتعلق بمن أجرى العملية، يقترح الباحثون أنه ”يجب أن يكون لديهم معرفة مفصلة ببنية الأطراف والعضلات والأوعية الدموية“ لمنع فقدان الدم المميت والعدوى“.

ويشير هذا إلى أنه من غير المحتمل أن يتم تنفيذ البتر كعقوبة.

وما يزال فريق الباحثين لا يعرفون ما إذا كانت هذه العملية نادرة، أو ما إذا كانت عمليات البتر تتم بشكل أكثر انتظامًا.

وقالوا: ”خطر الموت من الصدمات والمرض كان دائمًا معنا، ويمكن أن تكون الأعمال الطبية المعقدة، مثل بتر الأطراف، أكثر شيوعًا في ما قبل الزراعة في جنسنا البشري مما هو مفترض على نطاق واسع في الوقت الحاضر“.

وخلص الباحثون إلى أن ”المعدلات السريعة لعدوى الجروح في المناطق الاستوائية ربما تكون قد حفزت تطوير أدوية جديدة، مثل المطهرات، التي سخرت الخصائص الطبية للتنوع البيولوجي النباتي الغني في بورنيو“.